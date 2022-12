Borse Ue deboli in avvio settimana, occhi su prezzi gas e petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo avere archiviato una settimana incerta, che nel finale ha visto tornare i timori per una strategia molto aggressiva da parte della Federal Reserve dopo il dato sull'occupazione americana migliore delle previsioni, le Borse europee cercano di trovare il passo giusto, ma per il momento viaggiano lente. Preoccupazioni che restano presenti anche nella nuova ottava, anche se, al tempo stesso, gli investitori sono confortati dalle decisioni adottate dalle autorità cinesi di allentare le misure contro il Covid.

Intanto, i riflettori sono puntati sull'andamento dei prezzi del gas e del petrolio, nel giorno in cui entrano in vigore embargo e price cap sul petrolio russo deciso dall'Ue. Così si attestano attorno alla parità il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

Pochi scossoni sul Ftse Mib, bene Moncler

A Milano sono ben intonate le Moncler, visto che la società potrebbe beneficiare dell'allentamento delle misure contro il Covid in Cina. Sono deboli le banche. Saipem corre con l'aumento del greggio. Va bene anche Telecom Italia, in altalena nelle settimana precedenti, nell'attesa di sviluppi sulla rete della compagnia.

Sale petrolio, entra in vigore price cap Ue a greggio russo

Nella prima seduta della settimana i prezzi del petrolio sono in modesto aumento, mentre entra in vigore oggi l'embargo al petrolio russo trasportato via mare e il price cap a 60 dollari al barile deciso dall'Unione europea. Intanto, l'Opec+, nella riunione di domenica, ha deciso di confermare la politica di riduzione della produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno da novembre alla fine del 2023. Così i future del greggio, comunque poco mossi a quest'ora, sono in rialzo dello 0,46% a 80,35 dollari al barile per la scadenza gennaio, mentre i future del Brent febbraio crescono dello 0,42% a 85,94 dollari.



Gas tocca top da 21 ottobre a 148 euro, poi +7,3%

Si attestano in rialzo i prezzi del gas naturale. Sulla piattaforma Ttf di Amsterdam i future a gennaio sono scambiati in aumento del 7,3% a 145,5 euro al megawattora, dopo avere toccato un massimo di giornata a 148 euro, livello che non si vedeva dal 21 ottobre scorso.