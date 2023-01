Borse, già fermato il recupero di inizio anno. Milano in bilico sulla parità

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio poco mosso per le Borse europee dopo la volata della vigilia, primo giorno di contrattazione del 2023. L’entusiasmo della vigilia ha fatto posto ai dubbi sull’andamento del 2023, che sono ancora tutti presenti: dall’andamento dell’economia, prevista in frenata, alle mosse delle banche centrali, che per combattere l’inflazione dovrebbero alzare ancora il costo del denaro, fino agli effetti della guerra in Ucraina. Gli investitori attendono anche le indicazioni da Wall Street, che ieri è rimasta chiusa per festività, così come Londra e Tokyo. E a proposito della piazza giapponese, questa rimane ancora ferma. Sono positive le borse cinesi. Sul fronte macro, la Germania annuncerà il dato sull’andamento della disoccupazione e su quello dei prezzi. In Cina, invece, Caixin ha annunciato che l’attività manifatturiera è peggiorata a dicembre, con l’indice che si è portato a 49 punti dai 49,4 del mese precedente. Si tratta del quinto peggioramento consecutivo.



Occhi su Stellantis dopo dati auto, focus Mps

A Piazza Affari gli occhi saranno ancora puntati su Stellantis, dopo che ieri le azioni hanno vantato un rialzo del 2,9%. A mercati chiusi è stato annunciato che le immatricolazioni del gruppo in Italia sono aumentate a dicembre del +3,49%. Hanno però fatto peggio del mercato, che è migliorato del 20,99%. Rimarrà sotto i riflettori anche Banca Mps, ieri balzata in avanti di oltre il 6%, dopo le rassicurazioni dell'istituto sulla continuità aziendale. Rassicurazioni che hanno alimentato la speculazioni su imminenti operazioni straordinarie.

Euro poco mosso, prezzi gas fermi e petrolio in rialzo

Sul mercato valutario, l’euro vale 1,0653 dollari (1,0663 ieri in chiusura) e 138,44 yen (139,37). Il cross dollaro/yen si è portato a 129,94 da 130,69, risentendo delle ipotesi che la Banca centrale del Giappone possa effettuare passi per abbandonare la politica monetaria ultra-espansiva, dopo la decisione di dicembre di portare il limite di tolleranza dei titoli di stato a dieci anni allo 0,5% dal precedente 0,25%. Lo yen, che si è rafforzato fino all’1% rispetto alla valuta americana toccando il livello più alto da maggio, guadagna nei confronti di tutte le valute del Gruppo dei 10, in particolare le valute delle materie prime di Australia, Nuova Zelanda e Canada.

E’ fermo il valore del gas dopo I cali delle ultime sedute: il future di febbraio si attesta a 76,7 euro al megawattora (-0,3%). E’ in lieve rialzo il valore del greggio: il wti si attesta a 80,48 dollari al barile, in progresso dello 0,27%.



In Asia seduta positiva, Tokyo chiusa per festività

Le Borse asiatiche archiviano la seduta in rialzo, con gli investitori che valutano i picchi di contagi da Covid-19 e le prospettive per l’economia globale con i dati sulla produzione in debole contrazione. A contrattazioni ancora in corso corre Hong Kong (+2%). Positive Shanghai (+0,9%), Shenzhen (+1,5%) e Mumbai (+0,1%) mentre è in lieve flessione Seul (-0,3%). Chiusa Tokyo per festività. Sul fronte valutario si rafforza lo yuan sul dollaro. Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania il tasso di disoccupazione e l’inflazione, dal Regno Unito l’indice pmi manifatturiero. Dagli Stati Uniti previsto l’indice pmi manifatturiero e la spesa in costruzioni.

Partenza in rialzo per il 2023

Ieri le Borse europee sono salite: il FTSE MIB di Milano ha chiuso a +1,9%, come il CAC 40 di Parigi, mentre il DAX 30 di Francoforte si è fermato a +1%. Gli indici Pmi della manifattura hanno segnalato un miglioramento, ma sempre in area contrazione. L’indice dell’Area Euro è a 47,8, il livello massimo da tre mesi e quello italiano a 48,5 punti. C’è stato un impatto minore dei costi per l’energia e per l’inflazione, però sono calati i nuovi ordini e la diminuzione della domanda non fa sperare bene per le prossime rilevazioni. Sono salite anche le obbligazioni, con il rendimento del BTp decennale sceso sotto il 4,6% e lo spread ristretto a meno di 212 punti base.