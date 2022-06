Borse ancora in rosso, occhi sulla Fed. Yen ai minimi dal 1998, spread vola a 245

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Non si arresta l'ondata di vendite sui mercati azionari europei dopo il venerdì nero che ha chiuso la settimana peggiore dall'ottobre 2020 per i listini globali. Il timore che la Federal Reserve possa accelerare la stretta di politica monetaria dopo il nuovo record dell'inflazione americana continua a condizionare l'andamento dei mercati azionari mondiali. In vista del vertice della banca centrale americana in calendario mercoledì, i future sui Fed Fund continuano a dare quasi per certo un rialzo dei tassi di 50 punti base (la probabilità è dell'82,4%), ma non è esclusa l'ipotesi di un incremento di 75 punti (17,6%). I listini asiatici stanno vivendo una seduta difficile e in Europa sono in deciso calo il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam.

Occhi sull'inflazione e sulle banche centrali

Il tema chiave è quello dell’inflazione, che sale e non accenna a rallentare, e la politica delle banche centrali. Giovedì e venerdì sono stati giorni chiave, dopo che la Bce ha spiazzato i mercati. Due i motivi. Da un lato ha annunciato due rialzi dei tassi a giugno e luglio (che erano attesi), ma ha aperto alla possibilità che uno dei due (quello di settembre) sia da 50 punti base e non 25. Dall’altro ha fatto capire che il tanto atteso scudo anti-spread che il mercato attende a protezione dell’Italia e dei Paesi del Sud Europa in un contesto di tassi che salgono, non è né imminente né potente.

Questa settimana è la volta della Fed, che si riunisce mercoledì. Il mercato è in tensione anche qui, dato che venerdì è uscito negli Usa un dato sull’inflaizone molto alto e superiore alle attese: 8,6% l’inflazione e 6% quella cosiddetta “core” (depurata cioè di alimentari ed energia). Cosa farà la Fed? Barclays proprio venerdì ha previsto un rialzo dei tassi addirittura da 75 punti base già mercoledì o a luglio e anche sul mercato dei futures aumentano le possibilità che questo accada. Questa settimana sono attese anche le decisioni della Bank of Japan, con la previsione di una conferma della politica monetaria ultra espansiva da parte del governatore Haruhiko Kuroda.

Spread vola a 245 punti, rendimento a top da 2014

Vendite anche sui titoli di Stato, con rendimenti in crescita in particolare nella parte vicina della curva: il rendimento dei Treasury a due anni ha toccato il nuovo massimo da fine 2007. Intanto non si ferma la corsa dello spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts e si consolida l'allargamento seguito agli aggiornamenti di politica monetaria comunicati dalla Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 245 punti, 11 punti in più dai 234 punti base del closing precedente. Ancora in netto rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che si avvicina alla soglia del 4% e scambia al 3,96% dal 3,85% dell'ultimo riferimento di venerdì, aggiornando i massimi dal 2014.



Euro sotto 1,05 dollari, yen a minimi da 1998

Sul valutario l'euro scivola sotto quota 1,05 dollari, a 1,0486 da 1,0518 venerdì in chiusura. Continua a perdere quota lo yen, mentre la banca centrale giapponese resta l'unico bastione della politica monetaria ultra accomodante ormai alle spalle in tutte le altre economie sviluppate: la divisa nipponica è scesa al nuovo minimo da 1998 nei confronti del dollaro a 135,20, prima di recuperare in parte terreno.

Bitcoin a minimi da 2020, fuga da asset rischiosi

L'ondata di vendite che sta colpendo il mercato azionario e obbligazionario travolge anche le criptovalute, con Bitcoin che scivola sotto quota 26.000 punti, fermandosi per ora poco sopra i 25.000 e al livello più basso da dicembre 2020. Al momento la principale criptovaluta cede il 9,1% a 25.125 dollari, mentre Ethereum, la seconda maggiore, cede il 9,86% a 1.313 dollari. Nelle ultime settimane le valute digitali, così come i mercati tradizionali, sono state coinvolte nella fuga degli investitori dagli asset più rischiosi, ma hanno mostrato una volatilità ancora più alta.