Borse, Hong Kong ai minimi dalla crisi finanziaria del 2008-09

Borse in flessione e rendimenti in crescita in Asia per il timore che la forte inflazione e la politica monetaria aggressiva rallentino ulteriormente l’economia globale.

I mercati azionari sono scesi in Giappone, Australia e Cina, con l’indice di Hong Kong che si è avviato verso la chiusura più bassa dal 2009, l’anno della crisi finanziaria.

I timori per il rallentamento della crescita e l’aumento dei casi di Covid in Cina stanno aumentando le preoccupazioni degli investitori mentre è in corso il Congresso del partito. Lo yuan è stato scambiato intorno a un nuovo minimo storico, mentre un indice delle società cinesi quotate negli Stati Uniti è crollato di oltre il 7% mercoledì, toccando il minimo degli ultimi nove anni.



Nel frattempo, in Giappone, il rendimento decennale si è nuovamente spinto oltre il limite superiore dello 0,25% della fascia obiettivo della banca centrale, inducendola ad annunciare acquisti non programmati di obbligazioni per contenere il fenomeno.



Dopo quattro giorni di gran rimbalzo (da giovedì scorso a martedì Milano aveva recuperato il 5,14%, l’indice Eurostoxx il 4,36% e Wall Street il 3,79%) e dopo una seduta (mercoledì) di debole fiacca con chiusure in leggero calo, oggi arriva un giorno della verità. La giornata vedrà molti indicatori macroeconomici in arrivo (tra cui il dato settimanale sui sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti) e sui mercati si potrà vedere la reazione. E si potrà provare ad abbozzare una risposta alla domanda che tanti si pongono: il rimbalzo dei giorni scorsi è stato solo fuoco di paglia oppure aveva qualcosa di sostanziale? Per ora i listini europei si preparano ad aprire la seduta in rialzo/ribasso.

Giornata densa in Asia ed Europa

Come detto, la seduta sarà influenzata da un fuoco incrociato di dati macroeconomici e di eventi in arrivo da tutto il mondo. Alcuni dei quali non indifferenti per i mercati. L’agenda è fitta: si è già iniziato con la bilancia commerciale del Giappone e con il tasso Prime Rate in Cina.

Dall’Europa arriveranno i prezzi alla produzione in Germania (dato importantissimo per capire la dinamica dell’inflazione e dunque le possibili prossime mosse dellaBce) e la fiducia delle imprese manifatturiere in Francia. Anche questo è un dato importante, anche se da solo non certo «market mover», perché la fiducia delle imprese è una componente fondamentale per la tenuta dell’economia: e dato che uno dei gradi timori dei mercati è proprio la recessione, anche questo è un dato da monitorare.