Borse: Hong Kong positiva, apre a +1,50%

Le Borse cinesi viaggiano contrastate: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,06%, a 3.113,52 punti, mentre quello di Shanghai sale dello 0,20%, a quota 2.043,26. La Borsa di Hong Kong apre la seduta di slancio spinta dai titoli tecnologici: l’indice Hang Seng balza dell’1,50%, a 18.316,36 punti.



L’agenda

Gli investitori sono focalizzati in mattinata sulle vendite al dettaglio in ottobre in Gran Bretagna mentre nel pomeriggio negli Usa verranno rilasciati i dati delle vendite di case esistenti sempre a ottobre.

La giornata

Seduta contrastata, ieri, per le Borse europee dopo i forti rialzi delle ultime settimane. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,8% mentre Francoforte ha chiuso poco mosso in guadagno dello 0,2 per cento.A frenare l'entusiasmo degli investitori, a partire da Wall Street, le parola del membro della Fed Bullard che ha parlato di tassi di interesse appropriati in una forchetta tra il 5 e il 7%. Livelli che il mercato attualmente non sconta. Dopo la sbornia rialzista dell'azionario in vista di una Fed più cauta, il mood del mercato è cambiato. Intanto anche l'inflazione dell'area euro a ottobre resta sopra il 10% e questo spingerà anche la Bce a muoversi A Piazza Affari in calo i titoli petroliferi sulla scia della flessione del greggio. In rialzo Campari, miglior titolo con un progresso di oltre il 2 per cento. Euro sotto pressione in vista di una Fed più aggressiva mentre lo spread BTp Bund è poco mosso intorno ai 190 punti base.