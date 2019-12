Borse tra il battesimo di Lagarde, la riunione della Fed e le elezioni inglesi

L’atteggiamento della Fed ha un impatto diretto anche sui rendimenti obbligazionari, che di recente si sono alzati un po’ sulle scadenze più lunghe, anche in Europa. «Con la Fed posizionata in reazione ai dati - continuano gli analisti di BofA-Merrill Lynch - per un cambio sostanziale di atteggiamento dovremmo vedere un miglioramento economico significativo o, viceversa, un ulteriore deterioramento; oppure, dovrebbe esserci una nuova escalation delle tensioni tra Cina e Stati Uniti , che non è il nostro scenario di base. Il mercato dei tassi potrebbe rimanere, dunque, in una fascia stretta di oscillazione nel breve termine, come nel primo trimestre del 2019». Viceversa, un quadro macro più pessimista delineato dalla Fed potrebbe abbassare di nuovo i rendimenti.

Consiglio europeo e Btp

Il Consiglio europeo di giovedì e venerdì potrebbe muovere i titoli di Stato italiani, che soffrono per le tensioni all’interno del Governo Pd-M5S. La firma del nuovo Trattato sul Mes (che ha implicazioni per la valutazione del debito pubblico) è stata rinviata al prossimo anno, ma il tema è in agenda e mercoledì il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà in Senato. La comunicazione del Premier è considerata una prova del nove della tenuta della maggioranza. Il Btp decennale ha chiuso la scorsa settimana con il prezzo in discesa, il rendimento in salita di 10 centesimi all’1, 46% e lo spread in allargamento a 178 punti base (+1,78% rispetto al rendimento del Bund).

Regno Unito ai seggi

Giovedì gli elettori inglesi andranno alle urne per designare i nuovi rappresentanti al Parlamento. I sondaggi danno per favoriti i conservatori e la possibilità che il piano del premier Boris Johnson sulla Brexit venga ratificato. La sterlina, che nell’ultimo mese ha recuperato più del 2% sull’euro e sul dollaro, fungerà da cartina di tornasole finanziaria dell’evento, mentre potrebbero passare in secondo piano le rilevazioni di martedì sulla bilancia commerciale e sulla produzione industriale del Regno Unito.

Esportazioni cinesi e scadenza sui dazi

È vicino anche il termine per l’introduzione di un altro pacchetto di dazi americani su merci cinesi, in programma dal 15 dicembre. Dopo l’ennesimo allarme ai mercati sul rinvio di un’intesa tra Washington e Pechino, nuove dichiarazioni di Donald Trump hanno gettato acqua sul fuoco, con il sollievo degli operatori. Intanto, lunedì le statistiche sulla bilancia commerciale cinese fanno il punto sul reale impatto della guerra commerciale. Le ultime rilevazioni avevano attutito i timori per la frenata delle esportazioni.

