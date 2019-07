Borse, dopo il semestre record si riparte da Giappone ed economia Usa Miglior peformance delle azioni europee in vent’anni. La settimana riprende con le indicazioni delle imprese americane e nipponiche di Marzia Redaelli

Nel 2019 con le incertezze sono cresciute anche le Borse. Per le Piazze del vecchio continente è stato il miglior semestre degli ultimi vent’anni. Da gennaio, infatti, i listini azionari hanno registrato rialzi a doppia cifra: le azioni europee dello Stoxx hanno messo a segno un vigoroso +14% (+16% il Ftse Mib milanese); il valore del Nasdaq, guidato dalle società tecnologiche, è aumentato del 20% a dispetto dei timori per gli impatti della guerra commerciale; l’S&P500, il paniere ampio di New York, si è inerpicato su nuovi massimi storici ed è salito quasi altrettanto (17%); Shanghai, tra le pressioni del dollaro e dei dazi, è rimbalzata del 20%.

IL PRIMO SEMESTRE DELLE BORSE Var % degli indici

L’apparente paradosso si spiega da un lato con la crescita economica statunitense, che - pur moderata - sostiene uno dei cicli più lunghi della sua storia; dall’altro, con la perdurante espansività delle banche centrali, che di recente sono tornate disponibili a nuovi allentamenti monetari. La Fed americana si è sbilanciata sul taglio dei tassi di interesse e la Banca centrale europea su un nuovo round di Qe, l’acquisto di obbligazioni per aumentare la liquidità e preservare condizioni finanziarie favorevoli. L’inflazione, che resta sotto i livelli obiettivo del 2% da entrambe le sponde dell’oceano, permette ai governatori di mantenere una rotta accomodante. Infine, le soluzioni alle questioni più spinose (conflitti in Europa, Brexit, tensioni politiche, battaglia doganale) sono rimaste aperte e gli investitori, eccezion fatta per qualche fase più cauta, non hanno tolto il piede dall’acceleratore.

Le attività finanziarie, comunque, sono tornate a muoversi tutte insieme, perché anche le obbligazioni hanno dato ritorni molto positivi (in Europa, tra cedole e capitale +5,4% le governative e +4,4% le societarie). I titoli pubblici tedeschi e francesi hanno rendimenti negativi (inversamente proporzionali ai prezzi) su tutte le scadenze. I titoli di Stato italiani hanno beneficiato di un ammorbidimento della Commissione europea sui conti pubblici tricolori, con la raccomandazione - però - di tenerli sotto controllo. Il rendimento del Btp decennale, dunque, è sceso di nuovo alla soglia del 2% e lo spread si è ristretto sotto i 245 punti base (2,45% la differenza tra BTp e Bund tedesco). Oggi il Ministro dell’economia Giovanni Tria presenta alle Camere il bilancio di assestamento, che promette di riportare il deficit verso il 2%.

Nel quadro positivo c’è anche il massimo dell’oro, il classico bene rifugio, al top da sei anni a 1.420 dollari l’oncia, grazie alla spinta di investitori istituzionali (soprattutto gli hedge funds).

Però, la visibilità è ancora minima e, dopo la corsa, aumenta la cautela.