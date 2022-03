Europa fiacca con calo greggio. Attesa per Wall Street dopo inflazione al top da 39 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prudenza resta la parola d'ordine per i mercati azionari europei. Gli investitori attendono sviluppi concreti nei negoziati tra Russia e Ucraina per raggiungere un'intesa almeno sul cessate il fuoco, mentre la frenata dell'attività manifatturiera cinese e la prospettiva di un utilizzo delle riserve strategiche da parte degli Stati Uniti mettono un freno alla crescita dei prezzi dell'energia. Il Vecchio Continente, intanto, fa i conti con gli ultimi dati sull'inflazione, che è al 6,7% annuo in Italia e al 4,5% in Francia in marzo. A Piazza Affari il FTSE MIB si muove così attorno alla parità, assieme a Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 30), Londra (FT-SE 100)e Madrid (IBEX 35). I listini europei si apprestano in ogni caso a chiudere marzo recuperando i livelli di fine febbraio e con un rimbalzo di oltre il 14% rispetto ai minimi del 7 marzo. Tra i principali titoli milanesi, debole Telecom Italia, guadagna terreno invece Saipem. Sale intanto l'attesa per l'apertura di Wall Street, dove i future sono prudenti, dopo il balzo dell'inflazione Pce a febbraio a +6,4% anno su anno, al top dal 1983.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Negli Usa inflazione Pce +6,4% a febbraio, al top dal 1983

L'inflazione negli Stati Uniti continua intanto a salire. A febbraio, infatti, la misura preferita dalla Federal Reserve per calcolarla, il dato Pce (Personal consumption expenditures price index), è cresciuta dello 0,6% rispetto al mese precedente e del 6,4% rispetto a un anno prima, dopo il +6% di gennaio (è il dato più alto dal 1982). La componente "core" del dato, depurata dagli elementi volatili, è cresciuta dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 5,4% rispetto a un anno prima, dopo il 5,2% del mese precedente, la più alta dal 1983.

Loading...

A Washington il totale dei sussidi è il più basso da 1969

Negli Stati Uniti, il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 26 marzo, è aumentato di 14mila a 202mila, secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro (le attese erano per un dato a 195mila). Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione è calato di 35mila unità a 1,307 milioni, il dato più basso dal dicembre 1969. Il numero totale delle persone che ricevono gli aiuti dei vari programmi statali e federali era di 1.775.826 nella settimana conclusa il 12 marzo, in calo di 81.975 unità dalla settimana precedente.

Focus su Generali in vista della record date per l'assemblea

«Riteniamo che il titolo possa ricevere un supporto tecnico di breve termine da ulteriori acquisti potenziali sul mercato prima della record date del 14 aprile». Così gli analisti di Banca Imi sintetizzano l'appeal delle azioni Generali in vista dell'assemblea del 29 aprile e del braccio di ferro per il rinnovo del consiglio di amministrazione tra la lista elaborata dal cda, sostenuta da Mediobanca, e quella di Francesco Gaetano Caltagirone appoggiata da Leonardo Del Vecchio. Ad accendere ulteriormente la scommessa su nuovi acquisti sul mercato sono state le indiscrezioni secondo cui Del Vecchio potrebbe salire alle soglie del 10%, dall'8,2% attuale, mentre anche Fondazione Crt, che faceva parte del patto parasociale con i due imprenditori, potrebbe arrotondare l'attuale pacchetto dell'1,7 per cento.

Tutto pronto per cessione Aspi, Atlantia al top da 2 anni

Atlantia testa di nuovo quota 19 euro sui massimi da due anni mentre è tutto pronto per il closing della cessione di Autostrade per l'Italia . Con la registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dell'Addendum e del piano economico e finanziario, si sono verificate infatti tutte le condizioni sospensive previste dal contratto di cessione da parte della holding dell'88% di Aspi al consorzio guidato da Cdp Equity a cui partecipano Blackstone e Macquarie. Il closing è ora previsto entro 30 giorni lavorativi. «Una notizia chiaramente positiva» per Banca Akros, visto che rimuove una volta per tutte l'incertezza sulla definizione dell'operazione. Gli analisti di Equita Sim, che alzano a 20,5 euro il target di prezzo con raccomandazione che resta "buy", guardano gia' all'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie fino a 2 miliardi di euro approvato dall'assemblea a dicembre: Per la cessione di Aspi, Atlantia incasserà 8,2 miliardi.