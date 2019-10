Borse, l'Europa rimbalza. A Piazza Affari sale ancora il Banco Bpm - Dopo la débacle di Wall Street e dei listini asiatici e dopo due giorni di cali le Borse recuperano terreno con gli investitori che iniziano a ragionare su un possibile terzo taglio dei tassi da parte della Fed, visti gli ultimi indicatori macro. A Milano acquisti sulle utility, continuano le scommesse sul risiko bancario di Chiara DI Cristofaro

Le Borse europee dopo le incertezze iniziali prendono la via del rialzo, dopo due sedute di ribasso e dopo che ieri hanno archiviato la peggior seduta dal dicembre 2018. Gli investitori iniziano a scommettere su un terzo taglio dei tassi da parte della Fed, visti i netti segnali di rallentamento economico. Le probabilità che la banca centrale americana faccia marcia indietro e tagli i tassi di interesse sono balzate dal 50% al 75%.

I eri i mercati hanno chiuso in profondo rosso dopo la decisione della Wto a favore dell’americana Boeing nella disputa con la multinazionale Airbus quotata a Parigi. Le tariffe dovrebbero essere operative a partire dal 18 ottobre, con il 10% dei dazi sugli aerei e il 25% sugli articoli agricoli e commerciali. L'Europa, a questo punto, potrebbe decidere di agire in maniera analoga. La decisione del Wto ha acuito i timori di effetti negativi sull'economiaglobale e quindi di un rallentamento ancora più pesante del previsto, dopo che gli ultimi dati macro in Europa e Usa avevano già allarmato gli investitori. Resta aperto anche il fronte Brexit, dopo la proposta presentata ieri dalla Gran Bretagna in vista della imminente scadenza del 31 ottobre.

La correzione delle ultime due sedute è compatibile con la corsa degli indici azionari da inizio anno, che a dispetto delle tensioni mostrano guadagni a doppia cifra su molti parterre (+15% l’S&P500 Usa, +14% l’EuroStoxx50, +15% il Ftse Mib a Milano). Le ultime due sessioni però hanno eroso completamente i rialzi di settembre su molte piazze. Sull'azionario milanese, oggi gli acquisti premiano ancora il Banco Bpmcon gli investitori che scommettono su un possibile risiko bancario e un merger con Ubi Banca, che dovrebbe passare però da un riallineamento dei valori dei due titoli e da una soluzione dei problemi di governance. Tra gli istituti di credito, bene Mediobanca dopo la notizia del Sole 24 Ore secondo cui Del Vecchio starebbe valutando la possibilità di chiedere l`autorizzazione per salire sopra il 10% del capitale di Piazzetta Cuccia. Acquisti anche su Stmicroelectronics che beneficia del giudizio positivo degli analisti di Morgan Stanley che hanno confermato l'overweight alzando il target price a 20,50 euro. Recuperano terreno le utility con Italgas e Terna in evidenza. In coda al listino Pirelli & C, deboli gli energetici e le auto con Fiat Chrysler Automobiles ed Exor in calo. Fuori dal listino principale, Bio-On torna in negoziazione e recupera terreno dopo la debacle delle ultime due sedute.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Lo spread BTp/Bund resta oltre i 150 punti base, considerando il nuovo benchmark italiano scadenza 2030. La seduta sul secondario telematico Mts si è aperta con un generale apprezzamento dei corsi dei titoli sovrani dell'eurozona, con la conseguenza che anche il rendimento dei titoli italiani decennali si riduce allo 0,98% dallo 0,99% del finale di mercoledì.

