Allarme Covid in Usa frena l'Europa. Giù Milano (-0,5%) con le banche Gli indici europei hanno cambiato più volte direzione, per poi imboccare la via dei cali: la preoccupazione per i nuovi contagi frena l'ottimismo. Debole Wall Street, dopo i dati sul lavoro peggiori delle stime. A Piazza Affari giù le banche e i petroliferi. Spread in discesa sotto 180 punti di Stefania Arcudi ed Enrico Miele

La giornata dei mercati

Gli indici europei hanno cambiato più volte direzione, per poi imboccare la via dei cali: la preoccupazione per i nuovi contagi frena l'ottimismo. Debole Wall Street, dopo i dati sul lavoro peggiori delle stime. A Piazza Affari giù le banche e i petroliferi. Spread in discesa sotto 180 punti

5' di lettura

Il Covid negli Stati Uniti non molla la presa e, complice un dato sul lavoro americano peggiore delle stime, manda in affanno le Borse europee, che chiudono in rosso una seduta segnata dai timori per una ripresa che appare in salita. Mentre la Bce certifica la paralisi economica del Vecchio Continente, e si moltiplicano i contagi in Cina e Brasile, a rendere nervosi i mercati sono i dati macro che arrivano dall’altra sponda dell’Atlantico e mostrano uno scenario di luci e ombre dopo la fine del lockdown.

Segnali contrastanti che suggeriscono prudenza agli investitori, in attesa di capire anche i tempi per un accordo politico in Europa sul Recovery Plan, con Angela Merkel che invita gli altri partner ad approvare il piano entro luglio (altrimenti sarebbe a rischio l’avvio del fondo nel 2021). E così a fine giornata Piazza Affari lascia sul campo lo 0,51% appesantita soprattutto dall’andamento contrastato dei bancari, che occupano entrambi gli estremi del Ftse Mib, da Bper (-2,7%) a UniCredit (-1,8%). Fa eccezione la sola Mediobanca (+1,8%).

In discesa anche Wall Street dopo i dati sul lavoro

Anche Wall Street viaggia in ribasso, pur cercando lo spunto per riportarsi sulla parità. Per ora, gli indici americani prolungando i cali della seduta precedente in scia alle incertezze sulla ripresa dell’economia, dopo la pubblicazione dei dati macro sui sussidi di disoccupazione, peggiore delle stime, e sul manifatturiero, migliore delle previsioni. In particolare, la settimana scorsa 1,508 milioni di lavoratori hanno fatto richiesta per i sussidi, mentre le attese erano per 1,3 milioni. Attualmente in totale sono oltre 20 milioni le persone che ricevono sussidi, circa il 14,1% della forza lavoro americana, ma dall'inizio della pandemia oltre 45 milioni hanno fatto richiesta. Invece, è tornato in positivo l'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia, che a giugno si è attestato a 27,5 punti.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Deboli Fca e Atlantia, poco mossa Cnh Industrial

A Milano in affanno Fca (-0,3%) con gli analisti che non vedono rischi per fusione con Peugeot dopo l’avvio dell’indagine dell’Antitrust Ue. Il titolo è penalizzato comunque dalla debolezza del settore auto in Europa. Sempre nella galassia Agnelli-Elkann, in modesto rialzo Cnh Industrial, che nella prima parte della seduta aveva beneficiato del fatto che gli analisti di Ubi Banca hanno alzato la valutazione da "hold" a "buy" e l'obiettivo di prezzo da 5,4 a 7,6 euro per azione. Sulla parità Atlantia che ha scritto una lettera a Bruxelles accusando il governo Conte di violare il libero mercato nello scontro sul destino delle concessioni autostradali.

Sul Ftse Mib bene Prysmian, più lenti i petroliferi

APiazza Affari tra i pochi titoli in rialzo Italgas (+1,2%) che ha collocato un bond da 500 milioni, con una cedola allo 0,25%, e tra le migliori c'è Prysmian, nel giorno in cui Jan Schindler, market intelligence manager telecom business del gruppo, è stato eletto tra i nuovi membri del consiglio di amministrazione di Ftth Council Europe. Si arrestano gli acquisti su Nexi, dopo che Il Sole 24 Ore ha scritto che gli advisor sono al lavoro per fissare i concambi con Sia. In calo anche il comparto petrolifero che scende in tutta Europa: in coda al listino Saipem ed Eni.

Giù la Juve: la Coppa Italia va al Napoli

In rosso i titoli Juventus a Piazza Affari dopo la finale di Coppa Italia persa con il Napoli. I titoli del club bianconero perdono il 5%, mettendo a segno una delle peggiori performance della Borsa di Milano. Vivaci gli scambi. Nel giorno della finale con il Napoli, i titoli Juventus avevano chiuso in progresso dell'1,8%, proprio in attesa dell'esito della partita che ha assegnato il primo trofeo stagionale in Italia, aspettando la ripresa del campionato. La partita si è chiusa sulla parità dopo 90 minuti e ai rigori è stata vinta per 4 a 2 dal Napoli che si è quindi aggiudicata la vittoria della Coppa Italia. Al di là del risultato sportivo, a penalizzare il titolo sono i mancati ricavi: chi vince la Coppa Italia si aggiudica 5,2 milioni di euro (solo 3,4 alla seconda classificata), oltre alla possibilità di disputare la Supercoppa Italiana (che vale altri 3,4 milioni circa) e all'accesso all'Europa League.