Borse europee tutte in rialzo. Tassi ancora negativi in asta BoT Dopo un avvio incerto l'Europa prende la via del rialzo. Borse asiatiche contrastate dopo le rassicurazioni di Trump sulle trattative con la Cina per i dazi. In calendario asta dei BoT semestrali in Italia, Pil e indice dei prezzi Usa di Chiara Di Cristofaro

Dopo le incertezze iniziali le Borse europee hanno preso con decisione la via del rialzo. Gli indici, dopo i cali di ieri legati alle preoccupazioni per il possibile l'impeachment di Donald Trump e dopo qualche incertezza iniziale si sono agganciati alle parole ottimistiche del presidente Usa sui colloqui con la Cina per tentare il rimbalzo: Trump ha detto che Usa e Cina stanno avendo contatti positivi e che l'accordo potrebbe arrivare prima del previsto mentre la Cina ha detto che comprerà carne e soia dagli Usa. Un altro passaggio, dunque, nel confuso quadro della trattativa commerciale tra le due superpotenze, con il mercato che cambia direzione in maniera repentina a ogni nuovo segnale sulle trattative.

Sull'azionario, dopo le incertezze dell'avvio, acquisti generalizzati. A Piazza Affari scatta al rialzoJuventus Fc dopo la debolezza della vigilia, bene anche Pirelli & C. Il settore migliore in Europa è quello tecnologico e a Milano ne beneficia Stmicroelectronics, tra i migliori del listini principale. Ben intonato tutto il comparto del lusso, a partire da Moncler, con un report positivo sul settore degli analisti di SocGen. Salgono le utility, hanno preso la via del rialzo le banche dopo i cali iniziali. In coda al listino Nexi dopo che SocGen ha avviato la copertura sul titolo consigliando di vendere e con un target a 8,80 euro. Occhi puntati su Telecom Italia nel giorno del cda che dovrebbe prendere atto della disponibilità del presidente Fulvio Conti a dimettersi e mentre circolano già le prime ipotesi per il suo sostituto. Tra i titoli minori, vola di quasi il 20% ePrice che ha creato un network con altri 3 marketplace europei da 230mln potenziali clienti. Corre Danieli Ord dopo il bilancio chiuso con risultati in forte crescita. Acquisti anche su Relatech dopo la semestrlae pubblicata ieri.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Intanto, sul fronte obbligazionario è in calo in area 140 punti lo spread BTp/Bund, nessuna tensione dopo la notizia che la Nota di aggiornamento al Def attesa per domani e chiamata a disegnare il quadro di finanza pubblica per la legge di bilancio, è slittata a lunedì. Sul primario, il Tesoro ha assegnato in asta BoT semestrali (scadenza 31 marzo 2020, prima tranche) per 6,5 miliardi (10,067 mld la domanda, 1,55 il rapporto di copertura) con un rendimento che scende di un punto base a -0,224%. Il regolamento cade sul 30 settembre. In area euro, ieri a sorpresa è giunta la notizia delle dimissioni del membro esecutivo tedesco Sabine Lautenschlaeger, due anni prima del termine del suo mandato. La motivazione sembra risiedere nella sua forte contrarietà al recente pacchetto di stimolo della Bce.

Andamento dello spread Btp / Bund

Eventi della giornata

Il presidente della Bce Mario Draghi tiene un discorso all’apertura de quarto meeting annuale del l’Esrb (European systemic risk board, il comitato con compiti di supervisione finanziaria della Bce).