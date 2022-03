Borse, indici globali alla prova dell’«incrocio della morte»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Da 130 a 96 dollari. Le montagne russe del petrolio segnano un -27% in cinque sedute. Numeri per cuori forti e che fanno il paio anche con i ritracciamenti di altre materie prime, tanto nel settore industriale(platino -16%) quanto in quello alimentare (caffè- 20%). Nell’ultima settimana il Crb index - un condensato delle principali commodities globali - ha ceduto il 7%. Solo il tempo ci dirà se si tratta di una semplice correzione o di un’inversione di tendenza ma perché valga la seconda ipotesi ...