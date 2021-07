Borse internazionali incerte, riflettori sulle trimestrali Usa

3' di lettura

Sulle borse internazionali continuano a prevalere i segni meno. In particolare a zavorrare il comparto la scorsa settimana è stato il mondo degli Emergenti con l’indice Msci di area che ha perso quasi il 3 per cento. Segno meno anche per il Giappone e Milano. Bilancio in sostanziale parità per Wall Street e l’indice Dax. Il tema della variante delta del virus tiene ancora banco sui mercati finanziari. Intanto i riflettori del mercato si concentrano sulle trimestrali Usa: sarà il settore bancario ...