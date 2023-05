L'accordo sul debito Usa sostiene le Borse Ue. Lira turca verso minimi con vittoria Erdogan

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'accordo in extremis tra Democratici e Repubblicani per sospendere per due anni il tetto al debito pubblica americano (deve ancora passare al voto del Congresso) sostiene i listini azionari europei. In una giornata priva del riferimento di Wall Street, chiusa per il Memorial Day, gli investitori preferiscono comunque non sbilanciarsi in attesa di vedere se l'intesa supererà il voto del Congresso. A limitare l'ottimismo sono anche le ultime indicazioni arrivate dai risultati di bilancio dei gruppi industriali cinesi, che confermano il rallentamento dell'economia della Repubblica Popolare e hanno trascinato al ribasso i listini azionari del Paese. A Piazza Affari il FTSE MIB è così in rialzo, insieme agli altri principali listini continentali. Sotto osservazione Madrid dopo il voto alle elezioni amministrative che ha visto l'affermazione del Partito popolare. A Istanbul, intanto, la lira turca scivola nuovamente verso i minimi storici dopo la conferma al potere di Recep Tayyip Erdogan.

Tra i principali titoli milanesi, gli acquisti premiano le banche a partire dal Monte dei Paschi di Siena. Sotto osservazione Telecom Italia nel giorno in cui si riunisce il consiglio di amministrazione della compagnia, a valle del quale potrebbero emergere novità sul gruppo. In lieve calo Prysmian: il board della società ha designato Massimo Battaini, attuale amministratore e chief operating officer, quale prossimo candidato per il ruolo di amministratore delegato, al posto di Valerio Battista, alla testa dell'azienda da circa un ventennio. L'avvicendamento, comunque, avverrà nel 2024.

Lira turca verso i minimi storici, euro in recupero

Sul valutario, l'euro recupera in parte terreno nei confronti del dollaro ed è indicato a 1,0737 da 1,0703 venerdì, quando si era attestato ai minimi da metà marzo. La moneta unica vale anche 150,67 yen (da 150,53), mentre il dollaro ritraccia dai massimi da novembre nei confronti dello yen a 140,36 (da 140,60). Debole, come detto, la lira turca dopo la conferma di Erdogan: la valuta è scesa fino a 20,05 per un dollaro, a un passo dal minimo storico di 20,06 toccato venerdì. Wall Street vede un’ulteriore debolezza per la lira, con Morgan Stanley che avverte che potrebbe raggiungere i 26 dollari prima di quanto previsto e scivolare verso i 28 entro la fine dell’anno, se Erdogan dovesse attenersi alla sua politica di mantenere bassi i tassi di interesse. Wells Fargo & Co si aspetta che la valuta arrivi a 23 entro la fine del trimestre.

Sul fronte energetico, continua la marcia al rialzo del petrolio: il Wti di luglio si attesta a 73,16 (+0,67%) e il contratto di pari scadenza sul Brent segna +0,49% a 77,33 dollari.Dopo la frenata del 20% registrata la scorsa settimana, rialza la testa il gas: il contratto di giugno è pari a 26 euro al megawattora, in progresso del 6 per cento.

Nikkei aggiorna i massimi da 33 anni

Chiusura in rialzo, intanto, per la Borsa di Tokyo dove gli scambi hanno beneficiato dell'ottimismo per un possibile accordo sul tetto del debito negli Usa. A trainare i corsi sono stati soprattutto i titoli del comparto bancario e high-tech con le azioni di Softbank in evidenzia (+8,2% in chiusura). A fine seduta l'Indice Nikkei ha segnato un rialzo dell'1% attestandosi a quota 31.233,54, toccando un nuovo massimo negli ultimi 33 anni. Bene anche il più ampio Indice Topix che ha chiuso con un guadagno dello 0,69% a 2.160,65 punti.