Borse positive, Milano frenata dal crollo di St. Nuovo minimo storico per tassi BoT Piazza Affari limita i guadagni dopo che St fa slittare di un anno gli obiettivi a causa del Covid. Attesa per gli appuntamenti delle Banche centrali di Chiara Di Cristofaro e Paolo Paronetto

Buon rialzo per le Borse europee, sostenute dall'ottimismo sui vaccini anti Covid e sulla possibilità che negli Stati Uniti venga raggiunto un accordo per un nuovo piano di stimoli all'economia, che sembra superare i timori alimentati dall'andamento dei contagi da coronavirus a livello globale. Al centro dell'attenzione resta anche la Brexit, dopo gli spiragli aperti ieri nel negoziato tra Londra e Bruxelles, mentre gli investitori attendono un'espansione dell'intervento Bce per far fronte alla seconda ondata della pandemia.

Milano frena, St crolla dopo rinvio target

StMicroelectronics crolla in Borsa nel giorno della revisione del piano strategico. La società “conferma che non ci sarà un cambiamento della strategia, del focus di mercato e degli obiettivi strategici”, ma rimanda al 2023 il raggiungimento del target di “diventare una società con 12 miliardi di dollari di vendite annuali, con un corrispondente modello sul margine operativo tra il 15% e il 17%”.

A Piazza Affari scatto di Bper e Unicredit

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Bper scatta in scia alle indiscrezioni, riportate dal Sole 24 Ore, che la vogliono tra i possibili candidati a un'operazione di aggregazione con UniCredit. Alleanza che vedrebbe Unipol, primo socio di Bper, subentrare ad Aviva come partner bancassicurativo di UniCredit. Sul Ftse Mib gli ordini di acquisto premiano anche Saipem e Pirelli, mentre perdono terreno Inwit e Diasorin.





Assegnati BoT annuali per 7mld, nuovo minimo storico tassi

Il Tesoro ha assegnato in asta BoT annuali (scadenza 14/12/2021) per 7 miliardi, con un rendimento lordo che ritocca il minimo storico a -0,498% (-2 punti base). Il Tesoro ha collocato l'intero importo offerto, a fronte di una maxi-richiesta pari a 12,81 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,83. Il regolamento è fissato al 14 dicembre.

Cina, a novembre inflazione negativa per la prima volta da 11 anni

L'indice dei prezzi al consumo è sceso in territorio negativo il mese scorso, appesantito dal crollo dei prezzi della carne di maiale, la carne più consumata nel Paese. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica l'inflazione ha registrato una flessione mensile dello 0,6% e annua dello 0,5% a novembre, mentre gli analisti si aspettavano un tasso medio pari a zero. I prezzi al consumo non subivano un calo mensile in Cina dall'ottobre 2009.