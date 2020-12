Borse, Europa in positivo. Piazza Affari la migliore Volatilità in salita in scia ai timori degli investitori legati alla “variante inglese” del Covid di Chiara Di Cristofaro e Andrea Fontana

I mercati azionari europei aprono in rialzo, nonostante l'incertezza sul pacchetto di stimolo all'economia Usa per via dell'ostruzionismo del presidente Trump che ha chiesto modifiche all'intervento approvato dal Congresso e ha minacciato di non firmare il provvedimento. Intanto, la volatilità è tornata sopra le righe: l’indice Vix - che misura quanto costa assicurarsi da un crollo dei mercati - è salito nelle ultime due sedute mediamente del 13% in scia ai timori degli investitori legati alla “variante inglese” del Covid. Pfizer e Moderna hanno comunicato che il vaccino in corso potrebbe essere in grado di arginare anche la mutazione del virus ma hanno usato il condizionale perché stanno facendo delle verifiche.

Giù il petrolio, euro/dollaro sotto quota 1,22

Ancora in netto calo i prezzi del petrolio dopo il rapporto settimanale dell'American Petroleum Institute su che ha stimato un incremento di 2,7 milioni di barili per le scorte Usa a fronte di una previsione degli analisti di un calo superiore ai 3 milioni di barili: il Wti febbraio scivola a 46,4 dollari al barile, il Brent febbraio a 49,4 dollari al barile. Resta sotto quota 1,22 il rapporto tra euro e dollaro (1,2191 all'avvio dei mercati continentali): ieri il dollaro anche sulla scia dei dati macro Usa è stato protagonista di un chiaro recupero sulle principali divise. Stabile l'oro a 1871,45 dollari l'oncia nel future febbraio,

Tokyo. i titoli high tech e i vaccini spingono il Nikkei

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato della seduta positiva del Nasdaq e del conseguente rialzo dei titoli tecnologici del listino principale. Il mercato nipponico ha ignorato le notizie sul progressivo aumento dei contagi da coronavirus a livello mondiale con gli investitori che hanno preferito, invece, puntare sull'avvio della compagnie vaccinali anti-Covid in molti Paesi subito dopo Natale. A fine seduta l'Indice Nikkei ha registrato un aumento dello 0,33% a quota 26.524,79 punti mentre il piu' ampio indice Topix ha segnato un rialzo dello 0,23% a 1.765,21 punti.

Gli appuntamenti di mercoledì 23 dicembre

Il calendario economico di giornata prevede alle 14.30 il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Il dato, comunicato di solito al giovedì, viene anticipato di un giorno in vista delle festività natalizie. Attesa anche per il dato sulle vendite di case nuove negli Usa, altro termometro per misurare l’andamento della prima economia al mondo il cui Pil nel terzo trimestre è stato rivista in seconda lettura al rialzo a +33,4%.

Sul mercato obbligazionario lo spread BTp-Bund riparte da 111 punti con un rendimento del decennale italiano in area 0,55%, non distante dai minimi di tutti i tempi.