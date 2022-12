Cina, la Banca mondiale abbassa le previsioni di crescita. Borse asiatiche giù

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Banca mondiale (Bm) ha nettamente abbassato le sue previsioni di crescita per la Cina per quest’anno e per il 2023, a causa di «rischi significativi» legati principalmente al Covid-19 e alla crisi immobiliare. Nelle sue precedenti previsioni di giugno, l’istituto era già preoccupato per la crescita della seconda economia mondiale, allora sotto il giogo del «zero Covid», una politica sanitaria severa e molto penalizzante per l’attività. Il Paese ha bruscamente fatto dietrofront all’inizio di dicembre e ha revocato la maggior parte delle restrizioni in vigore da quasi tre anni, dopo che i primi casi di Covid erano comparsi a Wuhan alla fine del 2019. Gli esperti ora temono che la Cina sia mal preparata all’ondata di contagi legata a questa riapertura, con milioni di anziani e di persone vulnerabili che non vengono vaccinati. In questo contesto, secondo la Banca mondiale la seconda economia mondiale dovrebbe registrare quest’anno un aumento del Pil solo del 2,7% e poi del 4,3% l’anno prossimo.

Per il resto, non sembra una giornata particolarmente brillante per i mercati asiatici. La Borsa di Tokyo è poco variata a inizio di contrattazioni malgrado la contrazione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che attendono maggiori indicazioni dalla Banca centrale del Giappone (Boj) al termine della riunione di due giorni che termina oggi. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,04%, a quota 27.248,34. Sul mercato dei cambi lo yen perde leggermente terreno sul dollaro a 136,90 e sull’euro a 145,20. I mercati azionari asiatici hanno subito un ulteriore calo a causa del timore di una crescita economica globale più debole, mentre le banche centrali aumentano i tassi di interesse per raffreddare l’inflazione.

Le azioni cinesi sono crollate a causa dell’aumento dei casi di Covid-19, mentre gli investitori non si sono sentiti confortati dalla decisione della banca centrale di mantenere invariati i tassi di interesse sui prestiti. La Banca del giappone e la Banca del Popolo cinese hanno tenuto i rispettivi comitati, ma le decisioni erano abbastanza scontate. La Banca del Giappone si muove in controtendenza rispetto alle altre Autorità monetarie: mantiene un atteggiamento espansivo e controlla i rendimenti dei titoli di Stato, nonostante l’inflazione inizi a mordere.

Gli appuntamenti

L’agenda macroeconomica di oggi prevede la diffusione dei prezzi alla produzione tedeschi di novembre (erano in calo del 4,2% a ottobre, ma ancora a +34,5% su base annua). Sarà comunicata anche la prima stima della fiducia dei consumatori europei in dicembre (quella precedente era a 23,9 punti) e il consenso indica un miglioramento a -22,8 punti.

Negli Stati Uniti, invece, sarà disponibile il numero dei nuovi cantieri e dei permessi edilizi, importanti indicatori per lo stato di salute di uno dei settori trainanti dell’economia a stelle e strisce.