Borse, Europa corre in attesa di una Fed più colomba. Banche in testa a Piazza Affari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'argine costruito dalle autorità svizzere ed europee per contenere le ricadute del salvataggio del Credit Suisse e limitare il contagio al settore finanziario sembra reggere, almeno per il momento: dopo i rialzi strappati nella seduta di lunedì 21 marzo al termine di una giornata sull'ottovolante, i listini continentali consolidano i progressi. Sono in forte rialzo il FTSE MIB di Milano, trainato dagli istituti di credito, il DAX 30 di Francoforte e il CAC 40 di Parigi. Ad aiutare il clima sui mercati, le indiscrezioni secondo cui le autorità Usa starebbero studiando un piano per garantire tutti i depositi bancari qualora la situazione dovesse peggiorare. Sono in rialzo anche i future sugli indici americani.

Gli investitori cominciano a rivolgere l'attenzione anche all'avvio della due giorni di vertice della Fed, che mercoledì 22 marzo annuncerà la decisione sui tassi di interesse. I future sui Fed Fund al momento considerano probabile all'81,2% un rialzo di 25 punti base, mentre il mantenimento dello status quo è quotato al 18,8%.

Banche in evidenza a Piazza Affari, corre Saipem

Tra i principali titoli milanesi, banche in evidenza dopo che l'intervento della Bce ha limitato le tensioni sul mercato dei bond At1, innescate dalla decisione delle autorità elvetiche di azzerare questa categoria di titoli nell'operazione Credit Suisse-Ubs. Sul Ftse Mib gli acquisti premiano Unicredit, Finecobank, Bper, Banca Generali e Intesa Sanpaolo. Al di fuori del comparto, vanno bene i titoli oil con Saipem in rally, mentre restano indietro Inwit e Terna.

Dollaro ancora in calo: gli occhi sono tutti puntati sulla Fed

Prosegue la debolezza del dollaro sulle principali valute, con l'euro che sale sui massimi da inizio febbraio contro il biglietto verde. «La debolezza del dollaro deriva da un cambiamento nelle aspettative relative al ciclo di rialzi dei tassi della Fed, con il tasso terminale che ora dovrebbe essere inferiore a quanto ipotizzato in precedenza», dicono gli analisti di ActivTrades.«La recente turbolenza nel sistema bancario globale, che può essere collegata ai più vertiginosi aumenti dei tassi degli ultimi quattro decenni, ha in qualche modo modificato il sentiment delle autorità monetarie. In questo contesto, la Fed annuncerà se aumenterà nuovamente i tassi, o se si fermerà, decidendo tra continuare e rischiare di causare indirettamente ulteriori crepe nel sistema finanziario globale, o fermarsi e consentire all'inflazione, comunque ancora eccessivamente alta, di ritornare a salire ulteriormente», dicono. La decisione di domani sarà «cruciale per il sistema finanziario e l'economia globale e probabilmente determinerà la direzione a breve e medio termine per il dollaro Usa», concludono.

Mercati divisi tra vecchi e (nuovi) beni rifugio

Ripiega l'oro, gas sotto 40 euro. Prosegue il rialzo del greggio

Torna sotto i 2mila dollari l'oncia il prezzo dell'oro, dopo il forte rialzo della vigilia, anche se le quotazioni restano al di sopra dell’importante supporto di 1960 dollari l'oncia, sottolineano da Mps Capital Services. L'attenzione si sposta alla Fed mentre le tensioni sul sistema bancario vengono momentaneamente messe da parte e torna il clima di risk-on, con gli acquisti che premiano anche il greggio. Prosegue debolezza del gas Ttf dopo il -8,2% di lunedì 20, con le quotazioni scese al minimo dal luglio 2021 sotto i 40euro al MWh (in lieve rialzo al momento).La Commissione europea ha proposto di estendere i tagli volontari del 15% sui consumi fino a marzo 2024 (in base ai dati Eurostat, nel periodo agosto 22 - gennaio 23 sono calati del 19% annuo).