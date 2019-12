Borse, l’Asia chiude il 2019 ai massimi da un anno e mezzo Le Borse asiatiche terminano l’annata senza una precisa direzione, ma sui livelli massimi da 18 mesi (base MSCI Asia ex Japan) di Stefano Carrer

Applausi alla cerimonia di chiusura dell’anno della Borsa di Tokyo

I mercati azionari asiatici chiudono il 2019 intorno ai livelli massimi da un anno e mezzo, in una giornata senza una direzione precisa: mentre le Borse cinesi sono state supportate da indicazioni su un eventuale allentamento del credito, a Tokyo sono prevalse alcune prese di profitto. Nell’ultima sessione dell’anno - prima di una lunga pausa che si prolungherà fino al 6 gennaio - l’indice Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,76% a 23.656,62 punti, mentre l’indice generale Topix è arretrato dello 0,68% a 1.721,36 punti.

La buona annata del Nikkei

Il Nikkei non è distante dai massimi da 14 mesi registrati due settimane fa oltre quota 24mila: quest’anno è avanzato del 18,2%, più che recuperando le perdite di oltre il 12% accusate nel 2018. In termini di dollari, il Nikkei risulta vicino ai massimi da 28 anni.

Alcuni analisti evidenziano che una certa prudenza è stata consigliata agli investitori da indicazioni su un aumento delle tensioni politiche in Asia nordorientale e dalle violenze in Medio Oriente e Africa. In particolare, oggi il leader nordcoreano Kim Jong un, in un incontro-chiave del partito, ha invocato misure anche «offensive» per garantire la sicurezza del Paese (Kim ha fissato una scadenza a fine anno per progressi negoziali con gli Stati Uniti: in mancanza, potrebbe riprendere test nucleari o missilistici a lunga distanza).

Cina: verso Ipo più facili

In Cina l’avvio delle contrattazioni è stato debole ma l’atmosfera sui mercati si è fatta poi positiva per le aspettative secondo cui un nuovo «benchmark» per alcune categorie di prestiti possa portare a un abbassamento dei costi di finanziamento per le imprese, dando supporto all’economia. Inoltre le principali società di brokeraggio sono state oggetto di acquisti dopo l’approvazione di una normativa che dovrebbe rendere più facile lo sbarco in Borsa di nuove imprese.