Borse, l’Europa tenta il riscatto. Ancora in volata petrolio e gas, sale l’oro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta ad alta tensione, con Milano che è arrivata a cedere 6 punti percentuali, per poi girare in rialzo e chiudere in calo dell'1,3%, gli indici europei tentano il riscatto, con qualche incertezza. Gli occhi sono puntati sulla guerra in Ucraina, con il nuovo tentativo di tregua per evacuare i civili e i negoziati che vanno verso un quarto round. Intanto, proseguono gli scontri e, nella notte, aerei russi hanno bombardato diverse città dell’Ucraina centrale e orientale. Resta alta la tensione sulle materie prime, dopo il divieto degli Usa di esportare petrolio dalla Russia e mentre l'Europa discute su nuove sanzioni, anche sul fronte energetico.



Petrolio al top da 14 anni, continua la corsa dell'oro

I prezzi del petrolio hanno toccato il massimo in 14 anni, in scia all'ipotesi avanzata dall'amministrazione Biden di imporre un divieto alle esportazioni di petrolio dalla Russia, mentre la guerra in Ucraina prosegue e si aggrava. Dopo avere rallentato il passo durante gli scambi in Asia, l'oro torna a salire e si riporta sopra quota 2.000 dollari l'oncia, superata per la prima volta da agosto 2020 nella seduta di lunedì 7 marzo. In aumento anche il platino e il palladio poco sotto il massimo storico di 3.440,76 dollari di lunedì. Crescono anche argento e ferro. «Non c'è solo il tema delle possibili nuove sanzioni alla Russia e l'ipotesi di stop alle esportazioni di petrolio russo. I mercati si riaggiustano, assorbendo tutte le informazioni», dicono gli analisti di City Index.

Nuovo record per il nichel oltre 100mila dollari a tonnellata

Il prezzo del nichel continua la sua corsa e raggiunge nuovi record salendo anche se per poco sopra i 100.000 dollari per tonnellata. Gli investitori sono infatti preoccupati che la Russia non possa più esportare la sua produzione. Il record assoluto di 101.365 dollari per tonnellata è stato raggiunto poco dopo le 06:00 Gmt, dopo aver già battuto un record storico il giorno prima.



Cambi: il rublo rimbalza, euro/dollaro in area 1,08

Rimbalzo parziale del rublo dopo il crollo e nuovo recupero del dollaro, mentre l'Europa discute le possibili sanzioni sull'import del greggio della Russia e con il momentaneo cessate il fuoco in Ucraina per l'evacuazione dei civili dalle zone sotto attacco. Dopo essere sceso in area 150, il rublo ha rimbalzato fino a quota 123 per poi tornare in area 130. Al momento per un dollaro occorrono 128 rubli (-7,4%). Intanto, resta sotto pressione l'euro con le preoccupazioni per gli effetti della guerra sulla ripresa economica e l'attesa per le indicazioni della Bce di domani. La moneta unica è scambiata a 1,0856 come ieri in chiusura di contrattazioni e a 125,3 yen.



Nikkei sotto quota 25mila per la prima volta da fine 2020

Prosegue il calo della Borsa di Tokyo legato alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina. Dopo la caduta di ieri la piazza finanziaria ha mostrato ancora timori per le ripercussioni del conflitto sull'economia mondiale, a cominciare dall'impennata del prezzo del petrolio. Il principale indice Nikkei e' sceso di un altro 1,71% a 24.790,95 punti, dopo essere sceso di quasi il 3% nella seduta precedente. Non era sceso al di sotto di 25.000 punti di chiusura da novembre 2020. Il piu' ampio indice Topix nel frattempo ha perso l'1,9% a 1.759,86 punti.