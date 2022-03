Borse Ue ancora ko, tengono solo i petroliferi con rally greggio. Gas alle stelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La guerra in Ucraina, il peso delle sanzioni imposte alla Russia e la conseguente corsa dei prezzi delle materie prime, con il petrolio che mette nel mirino i massimi storici del 2008, continuano a pesare sulle Borse europee. L'avvio di settimana lascia presagire un nuovo lunedì nero, con il FTSE MIB di Piazza Affari in profondo rosso insieme agli altri principali listini continentali. Le vendite avevano già colpito i listini asiatici. La Borsa di Tokyo ha perso il 2,94%, mentre in Cina Shanghai e Shenzhen scivolano di oltre il 2%. L'attenzione degli operatori torna intanto a concentrarsi anche sulle banche centrali: giovedì è atteso l'esito del consiglio direttivo della Bce, seguito dalla tradizionale conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Sul mercato dei cambi, l'euro continua a soffrire le conseguenze delle guerra in Ucraina e, dopo essere sceso sotto quota 1,09 dollari venerdì, scivola ulteriormente facendo segnare un nuovo minimo dal 18 maggio 2020. La moneta unica è indicata a 1,0883 dollari dopo

essere scesa fino a 1,0839. Prosegue la caduta del rublo nei confronti delle altre valute. La divisa russa perde un altro 10,8% nei confronti del dollaro: ora servono 136,18 rubli per fare un biglietto verde.

Mosca resta chiusa, materie prime ancora in rally

Resta intanto ancora chiusa la Borsa di Mosca: il nuovo calendario delle negoziazioni è atteso mercoledì prima dell'ora di apertura. Questa settimana, intanto, scatta il bando dei titoli russi dai listini Usa: S&P Dow Jones Indices ha infatti annunciato che rimuoverà dagli indici di Borsa americani «tutte le azioni quotate o domiciliate in Russia» con effetto prima dell’apertura dei mercati di mercoledì 9 marzo. La Russia sarà riclassificata come ’standalone’ rispetto ai mercati emergenti.

Prosegue intanto il rally dei prezzi delle materie prime. Il prezzo del petrolio continua a volare, con Wti per aprile che sale dell'8,15% a 125,12 dollari al barile dopo aver toccato un top a 133,46. Il massimo storico è a 147,27. Il Brent maggio da parte sua sale del 8,92% a 128,65 dopo un massimo a 139,13. Il record storico è a 147,50.