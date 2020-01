Borse ripartono dai record di Wall Street, a Piazza Affari guida Ferrari In Cina crescita più bassa dal 1989 ma si stabilizza nel IV trimestre e la produzione industriale a dicembre è sopra le attese. Sull'azionario salgono i minerari. Deludono le vendite al dettaglio inglesi: giù la sterlina di Andrea Fontana

(REUTERS)

3' di lettura

Sono tutte in rialzo le Borse europee dopo i nuovi record di Wall Street e dopo i dati sull'economia cinese che, se hanno evidenziato nell'intero 2019 la crescita del Pil (+6,1%) più bassa degli ultimi 30 anni, tuttavia hanno mostrato un IV trimestre(+6%) allineato a quello precedente e accompagnato da un incremento sopra le attese della produzione industriale di dicembre(+6,9%). «Gli ultimi indicatori anticipatori - segnalano gli economisti di Unicredit Research - mostrano una certa stabilizzazione dell'economia con qualche miglioramento iniziale nel manifatturiero che potrebbe beneficiare ulteriormente dai progressi sul fronte commerciale con l'accordo di fase 1 con gli Stati Uniti».

Acquisti su minerari, costruzioni e utility

Tra i principali indici azionari spiccano Francoforte, grazie alla corsa delle utility Eon e Rwe, e Madrid. A Piazza Affari incremento inferiore a mezzo punto percentuale per il FTSE MIB. Per quanto riguarda i settori, acquisti soprattutto su minerari, utility e costruzioni. Il comparto minerario beneficia soprattutto dei segnali positivi emersi dai dati cinesi.

Bene Ferrari, Atlantia debole dopo piano Aspi

A Milano gli acquisti sono trasversali sui titoli industriali (Stmicroelectronics, Buzzi Unicem, Ferrari e Pirelli & C) e sulle banche con Ubi Banca e Banco Bpm. Debole Atlantia: ieri sera la controllata Autostrade per l'Italia, su cui pende il rischi della revoca delle concessioni autostradali, ha annunciato il piano al 2023 che prevede 7,5 miliardi di euro tra investimenti e interventi di manutenzione. In evidenza anche le utility con Italgas, A2a, Hera tra i migliori. Anche Enel sale: Credit Suisse conferma la raccomandazione "outperform" e porta il target di prezzo a 8 euro.



Borsa di Tokyo in rialzo sulla scia di Wall Street e yen debole

La Borsa di Tokyo ha terminato l'ultima seduta della settimana in positivo con il Nikkei che torna sopra la soglia dei 24mila punti, grazie ai nuovi massimi registrati durante la notte a Wall Street, e la debolezza dello yen, dando slancio ai titoli che più dipendono dall'export. Il Nikkei ha guadagnato lo 0,4%. Sul mercato valutario la divisa nipponica si assesta ai minimi in 8 mesi sul dollaro, trattando a 101,20, e a 122,67 sull'euro.

Pil Cina: +6,1% nel 2019, crescita più bassa da 30 anni

In Cina è stato pubblicato il dato sul Pil 2019: in crescita del 6,1%, il ritmo più lento dal 1990. Il risultato si pone ai minimi delle attese del Partito comunista, fra 6,1% e 6,5%. si tratta comunque di un dato in linea con le aspettative degli analisti, che si attendevano un rallentamento dal 6,6% del 2018 al 6,1% del 2019. Il prodotto interno lordo è salito invece del 6% nel quarto trimestre dello scorso anno. Inoltre la produzione industriale cinese ha, da una parte, mostrato un andamento complessivo del 2019 (+5,7%) inferiore a quello del 2018 (+6,2%), dall'altra però, ha registrato nel mese di dicembre un'accelerazione (+6.9%) su base annua ben superiore alle previsioni (+5,9%).