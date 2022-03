Borse positive all'indomani della Fed, Powell rassicura sull'economia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee cercano di consolidare i guadagni della vigilia dopo che il presidente della Fed, Jerome Powell, ha definito «molto forte» l'economia americana, giudicandola in grado di superare la stretta di politica monetaria. L'istituto centrale Usa ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base per la prima volta dal 2018 e si prepara a farlo nuovamente in ognuno dei prossimi 6 vertici previsti nel 2022. L'incertezza rimane tuttavia elevata e gli operatori continuano a monitorare gli sviluppi dell'invasione russa dell'Ucraina.

La speranza di passi avanti nei negoziati per un cessate il fuoco ha sostenuto le quotazioni nella seduta di mercoledì 16 marzo, ma il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha precisato che «le delegazioni sono lontane dal raggiungere un accordo».

Petrolio, tornano gli acquisti, il Brent risale a 100 dollari

Tornano gli acquisti sul greggio, dopo la discesa della vigilia, con il Brent che recupera la soglia dei 100 dollari. Nella seduta di mercoledì 16 marzo, con l'inatteso aumento delle scorte Usa e le speranze per i negoziati tra Russia e Ucraina, i prezzi si erano avvicinati ai livelli pre-conflitto, con il Brent in area 98 dollari e il Wti in area 95 dollari. Segnali di preoccupazione però sono arrivati dall'Agenzia internazionale dell'energia che ha detto che i mercati potrebbero subire uno shock e perdere tre milioni di barili al giorno di greggio russo e prodotti raffinati a partire da aprile, ben al di sopra di quanto stimato finora.

In salita il prezzo del gas naturale che si muove verso 110 euro per megawattora (+7%).

Oro in rialzo a 1.931 dollari dopo la Fed

Moderato rialzo per l'oro sui mercati europei, con il metallo prezioso che si muove intorno ai 1930 dollari l'oncia, dopo che alla vigilia era sui minimi da tre settimane e mentre il dollaro perde terreno. La Fed ha alzato come atteso il costo del denaro di 25 punti base, il primo di una serie previsti per il 2022, mentre l'attenzione resta alta sul conflitto in Ucraina e i negoziati. In forte rialzo il palladio a 2.470 dollari l'oncia (+2,5%).