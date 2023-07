Borse, l’Asia cresce: piace agli investitori il sostegno cinese all’immobiliare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I titoli azionari sono saliti in tutta l’Asia dopo che la Cina ha intensificato il sostegno al settore immobiliare in difficoltà, aumentando le speculazioni sull’arrivo di ulteriori aiuti. Lo yuan si è rafforzato, mentre il dollaro è sceso. L’indice dei titoli azionari regionali è salito di oltre l’1%, arrestando un calo di quattro giorni, con i maggiori guadagni a Hong Kong e Taiwan. Gli investitori hanno accolto con favore la notizia che due autorità di regolamentazione cinesi hanno intensificato le pressioni sugli istituti finanziari affinché alleggerissero le condizioni per le società immobiliari, incoraggiando le trattative per estendere i prestiti in essere.

Gli indici di riferimento hanno guadagnato anche in Giappone, Corea del Sud e Australia. I titoli asiatici dei chip sono saliti dopo che la Taiwan Semiconductor Manufacturing ha riportato vendite migliori del previsto e i loro omologhi statunitensi sono saliti lunedì, sostenendo ulteriormente il sentiment. I futures azionari statunitensi sono rimasti invariati dopo che l’indice S&P 500 è salito dello 0,2% lunedì. Il dollaro si è indebolito nei confronti di tutti i paesi del Gruppo dei 10, ampliando le perdite registrate lunedì con il calo dei rendimenti del Tesoro. I titoli di Stato hanno guadagnato in Australia e Nuova Zelanda. Lo yen ha superato i 141 dollari, raggiungendo il livello più alto da oltre tre settimane.

Loading...

Gli appuntamenti di oggi

Il calendario macroeconomico prevede la diffusione dell’inflazione tedesca di giugno, che è prevista stabile rispetto al mese precedente a +0,3% su base mensile e a +6,4% su base annua. In agenda, sempre in Germania, c’è il sondaggio Zew, formulato dall’omonimo Centro europeo di ricerca, che dà il polso sulle indicazioni di 350 investitori istituzionali sulla situazione economica attuale e prospettica.

Gli eventi da monitorare

Il focus della settimana però è sul rilascio dei prezzi Usa di domani, che in maggio avevano già mostrato una repentina discesa a +0,1% su base mensile e a +4,0% su base annua.

In generale, gli investitori sono molto attenti a ciò che può condizionare le decisioni delle banche centrali sui tassi di interesse.