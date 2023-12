Borse, l’Asia guadagna in attesa dei dati Usa sui prezzi al consumo. Tokyo recupera sul finale (+0,16%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giornata in positivo per le borse asiatiche, che avanzano in vista dei dati economici statunitensi e delle riunioni delle principali banche centrali, a cominiciare da Fed e Bce, che forniranno nuovi indizi sulla possibilità o meno per tagli dei tassi di interesse nel 2024.

Gli indici azionari di Hong Kong, Corea del Sud e Australia hanno guadagnato, mentre sono rimasti stabili nella Cina continentale: gli operatori attendono le decisioni di una riunione dei politici cinesi sugli stimoli all’economia che Pechino varerà per il prossimo anno. Guadagni minimi in Giappone: la borsa di Tokyo ha chiuso a +0,16%.

Loading...

Questo dopo un inizio di settimana positivo negli Stati Uniti, dove i trader hanno fatto salire le azioni per il terzo giorno consecutivo. Il dollaro si è leggermente indebolito, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni hanno esteso le perdite di due punti base. I futures sull’Europa danno Borse in rialzo.

Attesa per i dati da Usa e Cina

L’indice Usa dei prezzi al consumo (CPI) atteso per oggi darà a Wall Street un’idea della continuazione del trend di disinflazione. Il rapporto sarà pubblicato un giorno prima dell’ultima decisione sui tassi prevista dalla Federal Reserve per il 2023, con la previsione che i funzionari manterranno i tassi invariati e annunceranno la sintesi delle proiezioni economiche.

“Questa potrebbe essere una settimana decisiva per i mercati asiatici se i dati CPI statunitensi e la Fed riconfermassero che il ciclo di rialzi dei tassi è terminato”, ha affermato Charu Chanana, analista di mercato presso Saxo Markets. “Anche gli annunci del CEWC cinese potrebbero essere fondamentali poiché gli operatori di mercato sono in attesa di una spinta sulle politiche monetarie, fiscali e industriali per raggiungere l’obiettivo di crescita del 2024”.