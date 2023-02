Borse, Piazza Affari la migliore nel giorno della Fed. Banche ancora in luce

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee poco mosse nel giorno della Fed. Più che la decisione della banca centrale Usa in sé (appare scontato un aumento dei tassi di 25 punti base), il mercato attende di capire dalle parole del presidente Jerome Powell quale potrà essere la traiettoria della politica monetaria da qui in avanti. Domani toccherà poi a Boe e Bce completare la due giorni delle banche centrali, che catalizza l'attenzione degli investitori mentre prosegue anche la stagione delle trimestrali. Sul fronte macro, martedì il dato sul costo del lavoro Usa ha fatto scommettere molti investitori su un raffreddamento dell'inflazione, alimentando le aspettative per un atteggiamento più morbido della Fed. In giornata da oltreoceano arrivano il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, che precede l'atteso dato sulla disoccupazione, e l'Ism manifatturiero.

Tornando ai listini, la performance migliore è quella del FTSE MIB di Piazza Affari, che guadagna terreno ancora al traino delle banche. Nuovi acquisti su UniCredit dopo gli utili record e l'aumento del payout, ma si mette in luce soprattutto Intesa Sanpaolo, che venerdì alzerà il velo sui conti 2022.

Euro in rafforzamento, petrolio senza scosse

Sul mercato valutario, l'euro è in rafforzamento a 1,0881 dollari da 1,0850 martedì in chiusura. La moneta unica vale anche 141,67 yen (da 141,11), mentre il rapporto dollaro/yen è a 130,21 (da 130,01). Sul fronte dell'energia, nel giorno della riunione dell'Opec e delle scorte Usa è poco mosso il prezzo del petrolio: il future aprile sul Wti segna +0,18% a 79,31 dollari al barile, mentre la consegna marzo per il Brent cede lo 0,12% a 85,36 dollari. In calo dell'1,3% a 56,6 euro per megawattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.

Tokyo cauta in vista delle banche centrali

La Borsa di Tokyo, intanto, ha chiuso pressoché stabile. L'ottimismo iniziale ha, infatti, gradualmente ceduto il passo a una rinnovata cautela prima della decisione di politica monetaria da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti attesa per oggi. In particolare, l'indice di punta Nikkei è rimasto invariato (+0,07% a 27.346,88 punti) mentre il più ampio indice Topix è leggermente sceso (-0,15% a 1.972,23 punti). Come a Wall Street il giorno prima, gli investitori a Tokyo hanno inizialmente accolto con favore il nuovo segnale di rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti e hanno ripreso a sperare in una pausa nei rialzi dei tassi della Fed durante questa primavera, o addirittura in un taglio nella seconda metà dell'anno. In seguito il clima di attesa e incertezza prima della decisione della banca centrale statunitense ha prevalso.