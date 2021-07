Borse, per l'Europa il secondo semestre parte bene. Corre il petrolio

2' di lettura

Le Borse europee sembrano lasciarsi alle spalle la frenata dell'ultima seduta di giugno e iniziano il secondo semestre dell'anno in buon rialzo. Nel periodo gennaio-giugno i listini continentali hanno messo a segno rialzi record, spesso in doppia cifra, spinti al progresso delle campagne vaccinali e dalla progressiva ripresa dell'attività economica in tutto il mondo. Nelle ultime settimane, tuttavia, le restrizioni reintrodotte in alcuni Paesi per fronteggiare la diffusione della variante Delta del Covid hanno frenato il rimbalzo e preoccupato gli investitori. Il mercato attende ora la diffusione,venerdì 2 luglio, del rapporto sul mercato del lavoro statunitense. In rally il petrolio nel giorno dell'Opec+.

Acquisti su St dopo dati Micron e lancio buy back

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, denaro su Davide Campari, Cnh Industrial ed Enell. Bene anche Stmicroelectronics, che ha annunciato un programma di buyback da 1,04 miliardi di dollari e beneficia anche dei dati migliori delle attese di Micron negli Usa. Realizzi invece su Unipol che nella seduta di mercoledì 30 giugno aveva beneficiato della notizia degli acquisti di un ulteriore 1% da parte di alcune cooperative socie.

Petrolio in rally, il Brent sale di oltre 1 $

Non si arresta la corsa del prezzo del petrolio che ha chiuso il miglior semestre dal 2009, con il Brent che si è apprezzato del 50%. Nel solo mese di giugno il Wti ha guadagnato oltre il 10% mentre il Brent oltre l'8%. Oltre alle indicazioni sulle scorte americane che mostrano continui segnali di declino, il mercato aspetta le decisioni dell'Opec+ che deve decidere se mantenere o meno i tagli alla produzione anche nella seconda parte dell'anno. Gli analisti si aspettano un aumento di produzione di circa 500mila barili al giorno per agosto, una quantità che non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare l'auemnto della domanda.

Tokyo in rosso, il Covid torna a fare paura

Chiusura in nuovo ribasso per la Borsa di Tokyo tra le preoccupazioni per la nuova ondata di coronavirus. L'indice Nikkei ha chiuso in calo per la quarta sessione consecutiva (-0,29% a 28.707,04 punti) e l'indice piu' ampio Topix ha perso lo 0,22% a 1.939,21 punti. Il dipartimento di Tokyo ieri ha identificato piu' di 700 nuovi casi di Covid-19, un livello che non si osservava da piu' di un mese. Gli esperti di salute giapponesi temono una nuova ondata di casi che le Olimpiadi di Tokyo (23 luglio-8 agosto) potrebbero ulteriormente aggravare. "Anche se la diffusione della vaccinazione avanza, con la variante Delta la situazione epidemica rimane grave in Giappone", ha affermato Takashi Ito, stratega di Nomura Securities. Intanto il Tankan Confidence Index trimestrale ha riportato un ulteriore miglioramento del morale tra le grandi aziende manifatturiere giapponesi, ma leggermente inferiore alle attese. Inoltre, le prospettive a breve termine per le imprese rimangono moderate, persino negative.

