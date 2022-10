Borse: la svolta Uk, gli utili Usa e quello scetticismo che domina i mercati

3' di lettura

Una vera e propria capriola, degna forse di quella appena compiuta dal Governo britannico sulle tasse. È quella effettuata dai mercati finanziari il 17 ottobre, non certo l’unica in queste ultime sedute caratterizzate da livelli di volatilità decisamente sopra le righe. In avvio di settimana le Borse europee hanno infatti inscenato un nuovo rally - in reazione alle decisioni annunciate a Londra, ma non solo - che segue a sua volta il prodigioso rimbalzo di giovedì e la successiva doccia fredda del...