Borse in rosso. Settore auto sotto pressione, a Piazza Affari giù Stellantis

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee in perdita, dopo un avvio incerto, zavorrate dalle vendite sul settore auto e sul comparto delle materie prime. Gli investitori preferiscono alleggerire le posizioni, in attesa di indicazioni più chiare dai bilanci trimestrali e dal quadro macro, per capire le prossime mosse delle banche centrali. Alla vigilia, Wall Street ha chiuso contrastata dopo un mix di dati societari che non hanno convinto il mercato (Tesla, Netflix e Morgan Stanley si sono mosse al ribasso in Borsa). Occhi sempre puntati sulle banche centrali, in attesa dei verbali della Bce e dopo il Beige Book della Fed, che non è servito a sciogliere i dubbi degli investitori in attesa di capire se e quando la Banche centrale Usa arriverà al punto di svolta sui tassi.

Settore auto sotto pressione, giù Stellantis a Milano

In Europa a pesare sull'azionario è soprattutto il settore auto: il taglio dei prezzi di Tesla a diversi modelli del listino alimenta le preoccupazioni sui margini e sta pesando in primis su Renault, che ha rilasciato anche i numeri del trimestre. Nel primo trimestre dell’anno le vendite mondiali sono state pari a 535mila veicoli (+14%) mentre i ricavi di gruppo si sono attestati su 11,5 miliardi di euro, +29,9%. Sono in calo anche le tedesche Bmw e Volkswagen, mentre a Milano segna il passo Stellantis dopo la sostituzione a sorpresa del direttore finanziario Richard Palmer - già in Fca e uno degli artefici della fusione con Psa - con Natalie Knight, che entrerà a far parte della società come Executive Vice President e cfo. Natalie Knight ricopre attualmente il ruolo di cfo presso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi.

Loading...

A Piazza Affari corre Saipem dopo trimestrale

A Milano tiene il comparto bancario, con Banca Pop Er e Banco Bpm ben intonate. In rialzo Saipem dopo la trimestrale diffusa alla vigilia a mercati chiusi, mentre riprendono copiose le vendite su Telecom Italia già duramente colpita nella seduta di mercoledì, dopo i rilanci considerati limitati dal mercato.

Prezzi in rialzo in Germania, attesa per i sussidi Usa

Sul fronte macroeconomico, in Germania a marzo i prezzi alla produzione sono scesi del 2,6% rispetto al mese precedente ma sono saliti del 7,5% su anno. Dagli Usa arrivano nel pomeriggio le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e l’indice manifatturiero della Fed Philadelphia

Tokyo chiude in lieve rialzo, occhi su banche centrali

Mercati asiatici e dell’area del Pacifico con una leggera tendenza negativa in attesa delle scelte della banche centrali sul proseguimento o meno della stretta monetaria. Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei che conquista alla fine della seduta odierna di scambi lo 0,11% a 28.639,50 punti. Il massimo intraday si è attestato a 28.694,50 punti, mentre il minimo a 28.439,50. Hong Kong in calo dello 0,1%, Shanghai dello 0,3% e Shenzhen dello 0,7%. In ribasso dello 0,6% l’indice principale di Seul, con il Kosdaq che raggruppa i titoli tecnologici che scivola del 2,5%. Piatta Sidney. Incerti i futures sull’avvio dei listini azionari europei.