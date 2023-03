Borse, listini asiatici in territorio positivo, Nikkei +0,94%. Attesa per l’inflazione Usa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Borse asiatiche in tono positivo oggi, a ruota con il mercato azionario a Wall Street, in attesa di ulteriori indicazioni dall’inflazione negli Stati Uniti, mentre si attenuano i timori di un inasprimento del contagio sul settore bancario a livello globale. Lo Shanghai Composite Index è salito dello 0,3% a 3.269,83 e l’Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l’1,1% a 20.532,33.

Tokyo ha chiuso in rialzo, con il Nikkei salito dello 0,94% dopo che i dati del governo hanno mostrato un rimbalzo della produzione industriale (+4,5% a febbraio) e un aumento delle vendite al dettaglio a febbraio. In Giappone il tasso di disoccupazione è salito al 2,6% a febbraio, in aumento dello 0,2% rispetto alla rilevazione precedente. Lo riporta lo Statistics Bureau nipponico.



Il Kospi di Seoul ha guadagnato lo 0,9% a 2.475,69 e l’S&P-ASX 200 di Sydney è salito dello 0,8% a 7.176,00.

Regno Unito, stime Pil riviste al rialzo

In attesa dell’apertura dei mercati europei, è arrivato intanto il dato sulle stime del Pil nel Regno Unito, aumentato dello 0,1% nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) del 2022, dato rivisto al rialzo rispetto a una prima stima di crescita nulla. Lo comunica l’Office for National Statistics britannico. Nel terzo trimestre 2022 si era registrato un calo del Pil dello 0,1%. Più nello specifico, il settore dei servizi è cresciuto dello 0,1%, mentre il settore delle costruzioni dell’1,3%. Il livello del Pil reale nel quarto trimestre 2022 è ora dello 0,6% al di sotto del livello pre-coronavirus, ovvero al risultato registrato nel quarto trimestre 2019.