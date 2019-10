Borse nervose, riprendono i colloqui Usa-Cina. Tassi in rialzo nell'asta BoT Indici europei in cerca di direzione, con gli occhi puntati sugli incontri in programma a Washington. Attesa anche per i dati macro. Gli acquisti si concentrano sui titoli del lusso dopo i dati di ieri del colosso francese Lvmh. In risalita l'euro che recupera la soglia di 1,10 sul dollaro di Chiara Di Cristofaro

3' di lettura

La ripresa delle trattative tra Usa e Cina sul tema del commercio è al centro dell'attenzione dei mercati oggi e le Borse europee mostrano segnali di nervosismo. Nel pomeriggio riprenderanno infatti i colloqui ad alti livelli tra le due superpotenze, con il vicepremier Liu He, il primo negoziatore cinese, che guiderà la delegazione a Washington, con il segretario al Tesoro Usa Mnuchin e il rappresentante per il commercio Robert Lighthizer. Colloqui che potrebbero preludere a un incontro con Trump con l’obiettivo di un rinvio dei dazi. L'ultimo round di colloqui si era chiuso a luglio senza un accordo, ora le aspettative su un'intesa sono alte, anche alla luce delle dichiarazioni di entrambe le parti nelle ultime settimane. Un fronte che si fa sempre più caldo con l’avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre fissata per l’entrata in vigore dei nuovi dazi.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Prevalgono quindi le vendite sui listini, con l'eccezione del lusso. Gli indici europei hanno cambiato più volte direzione e faticano a trovare una direzione, a causa dell'incertezza sugli esiti dei colloqui tra Usa e Cina. Fanno eccezione i titoli del lusso, tutti ben comprati grazie al buon andamento delle vendite del colosso francese Lvmh nei primi 9 mesi dell'anno, con ricavi che hanno superato i 38 miliardi di euro con una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un dato particolarmente apprezzato dagli analisti perché realizzato nonostante il contesto geopolitico sfidante. La crescita è stata trasversale a tutti i marchi e a tutti i mercati. Ne beneficiano quindi anche gli altri titoli del lusso in Europa: a Milano corre Moncler che segna la performance migliore del listino principale. Male invece Philips, che ha lanciato un profit warning. Sul lisino milanese, banche in territorio positivo, a partire da Unicredit dopo l'annuncio della banca di voler recuperare i tassi negativi sui conti correnti oltre i 100mila euro. Sempre sotto la lente Mediobanca, dopo che ieri Del Vecchio ha detto all'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor di volere piazzetta Cuccia meno dipendente da Generali.

Spread BTp/Bund in area 153. Tassi in rialzo nell'asta BoT Intanto, sull'obbligazionario, lo spread è stabile a 153 punti. Sul primario, rendimento in rialzo frazionale per i BoT annuali assegnati oggi dal Tesoro. Nel collocamento odierno il Tesoro ha emesso 6 miliardi di Buoni a 12 mesi scadenza 14/10/2020 spuntando un rendimento pari a -0,219%, in aumento di 1 centesimo rispetto all'asta del mese precedente. Buona la domanda che si e' attestata a 9,9 miliardi di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,65. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 14 ottobre.

Il dollaro Usa sta mostrando debolezza durante i negoziati Usa-Cina, poiché sono emerse notizie che suggeriscono la possibilità di un accordo commerciale parziale tra Stati Uniti e Cina, che includerebbe un patto valutario tra le due potenze, nonché la sospensione dee dazi statunitensi sulle importazioni dalla Cina. L'euro ha recuperato così la soglia di 1,10 sul dollaro. «È stata come una corsa sulle montagne russe per il mercato - spiegano gli analisti di ActivTrades - poiché il tono delle discussioni commerciali continua a cambiare e gli investitori ricevono costantemente messaggi contraddittori. Quest'ultimo capitolo sembra gettare una luce più positiva sui negoziati, con conseguenti perdite per la valuta statunitense come bene rifugio».

Il cambio euro / dollaro

La Borsa di Tokyo ha recuperato sul finale di seduta, con gli investitori che attendono segnali incoraggianti dalle trattative sul commercio internazionale previste questa settimana tra le delegazioni di Stati Uniti e Cina. Al termine delle contrattazioni l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,40% a quota 21.541,86, con un guadagno di 85 punti. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro, trattando a 107,30, e poco superiore a 118 sull'euro.