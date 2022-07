Borse senza direzione in attesa dell'inflazione Ue. A Milano giù banche, tech e auto

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il mese di luglio per le Borse europee inizia a passo lento così come il semestre che si è appena concluso. Nel Vecchio Continente l’attesa è per il dato clou dell’inflazione dell’Eurozona, che potrebbe registrare un'ulteriore accelerazione (gli analisti si attendono un +8,5%), inasprendo di conseguenza i timori per una possibile recessione e per una stretta monetaria da parte della Bce più aggressiva del previsto. Nell'attesa, all'indomani di una seduta in cui l'incubo recessione ha schiacciato i listini con Milano che ha chiuso ai minimi in 19 mesi, il FTSE MIB è in calo, così come il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, il FT-SE 100 di Londra e l'AEX di Amsterdam. Va detto che l’infornata di indici Pmi non ha ridotto la volatilità sui mercati europei, che si muovono senza una direzione precisa in attesa del dato chiave sull’inflazione.

Un nervosismo che arriva dopo una prima parte dell’anno da dimenticare per gli investitori, con Milano che ha ceduto nel semestre oltre il 22%, mentre Wall Street ha registrato sull’indice S&P 500 il peggior primo semestre dal 1970. Intanto sul fronte macroeconomico si registrano dati contrastanti: l’indice di fiducia delle imprese manifatturiere, misurato su base trimestrale dalla Banca del Giappone (indice Tankan) mostra una netta frenata a fine giugno; al contrario la produzione manifatturiera in Cina è rimbalzata nello stesso mese oltre le attese.

Pmi manifatturiero Eurozona a minimo da 2020, giù in Italia

Notizie in chiaroscuro dal settore manifatturiero europeo. In Italia l'indice Pmi manifatturiero di giugno è calato da 51,9 a 50,9 punti, un dato comunque leggermente migliore delle stime di consenso (50,8) dopo quello di maggio pari a 51,9. In Francia è passato da 54,6 a 51,4 punti, mentre in Germania è sceso da 54,8 a 52 punti, registrando l'espansione più debole da due anni. Quello complessivo dell'Eurozona è sceso da 54,6 a 52,1 punti, il quinto calo mensile che porta l'indice ai minimi da agosto 2020.

A Milano giù tech e auto, si salvano Atlantia e Leonardo

Sul Ftse Mib cade il comparto high-tech con Stmicroelectron e Nexi. Contrastate le banche all’indomani dell’intenzione della Bce di chiedere agli istituti di credito di inserire nei loro business plan lo scenario di una possibile recessione e di utilizzare questa nuova base di calcolo per approvare i dividendi. I peggiori sono Intesa Sanpaolo e Banca Mediolanum, mentre Unicredit è in aumento. In controtendenza anche Leonardo - Finmeccanica, mentre è poco sotto la parità Atlantia, che giovedì a mercati chiusi ha firmato il closing su Yunex.



Spread si allarga a 205 punti, rendimento al 3,43%

Andamento negativo per i BTp scambiati sul secondario telematico Mts. I titoli decennali italiani perdono terreno in controtendenza rispetto agli altri titoli sovrani dell'Eurozona e lo spread torna ad allargarsi. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 205 punti dai 202 del finale della vigilia. Il rendimento dei decennali italiani è indicato al 3,43% dal 3,39% del closing di giovedì che era risultato il minino da inizio giugno.