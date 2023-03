Borse europee deboli in attesa di Powell, a Piazza Affari occhi puntati su Nexi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Borse europee deboli in avvio di giornata, con l’attenzione tutta puntata sul discorso di Jerome Powell davanti al Congresso. La prossima settimana, il 16 marzo, si riunirà il consiglio direttivo della Bce, mentre il 22 marzo annuncerà le proprie decisioni la Federal Reserve e venerdì 10 marzo arriveranno i dati chiave sul mercato del lavoro Usa: visti i segnali di forza dell'economia statunitense, gli investitori guardano a Powell per capire per quanto andrà avanti la politica monetaria restrittiva e qual è il tetto che raggiungeranno i tassi. I trader scommettono che la Fed alzerà i tassi oltre il 5,1% stimato dai componenti della Fed a dicembre.

A Piazza Affari occhi puntati su Nexi e su Tim

Sull’azionario milanese, occhi puntati su Nexi che ha chiuso un 2022 in linea con le attese con un +15,1% di utile a 693,2 mln e +7,1% di ricavi a 3,26 mld. Attenzione anche a Telecom Italia dopo l’offerta di Cdp-Macquarie e l’attesa per le reazioni di Vivendi. Sale Diasorin dopo il giudizio positivo degli analisti di Hsbc.Sul valutario euro/dollaro in lieve rialzo a 1,0684 in attesa delle indicazioni di Powell, mentre il petrolio avanza con il Brent a 86,3 dollari (+0,14%). Il gas segna un primo prezzo a 43 euro al MWh (+2%).

Tokyo in rialzo, frena l'Asia

Intanto, le Borse asiatiche si muovono in calo dopo i deboli dati cinesi sull’export, mentre il Nikkei ha toccato il massimo da 3 mesi. La Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta e conclude gli scambi col segno più. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,25% a quota 28.309,16, con un progresso di 71 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a un valore di 135,90, mentre perde terreno sull’euro a 145,10.