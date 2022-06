Borse, sulla scia di Wall Street mercati asiatici in negativo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue il martedì di passione delle borse internazionali, almeno a giudicare dall’apertura dei mercati asiatici. La Borsa di Tokyo prosegue la fase di correzione, seguendo la scia negativa dei mercati azionari statunitensi, mentre aumentano i timori di un rialzo più sostenuto dell’inflazione Usa in attesa della riunione della Federal Reserve. In apertura l’indice di riferimento Nikkei marca una flessione dell’1,52% a quota 26.578,50 e una perdita di oltre 400 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai minimi in 23 anni sul dollaro, a un valore di 134,20, ed è stabile sull’euro a 139.70.

Anche le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,96%, a 3.224,21 punti, mentre quello di Shenzhen perde l’1,06%, a quota 2.063,00. Sui mercati azionari europei sarà un’altra giornata ancora condizionata dal succedersi di notizie attorno alla guerra fra Russia e Ucraina, con un occhio pure alle decisioni di politica monetaria attese per la giornata di mercoledì da parte della Federal Reserve.

Nella prima giornata di lunedì i mercati hanno proseguito sulla falsariga della settimana precedente, con forti vendite che hanno colpito un po’ ovunque: dall’Europa, dove il FTSE MIB di Piazza Affari ha accusato perdite per il 2,79%, agli Stati Uniti, dove con un calo del 3,88% l’indice S&P 500 di New York è ufficialmente entrato in un mercato «Orso» perdendo oltre il 20% dai massimi registrati lo scorso gennaio. L’attesa principale, al di là delle vicende che riguardano il conflitto in Ucraina, è posta verso la riunione Fed di mercoledì.

La Banca centrale Usa è attesa annunciare il terzo rialzo dei tassi di interesse consecutivo, anche questo di 50 punti base come il precedente di maggio dopo il primo intervento di 25 punti a marzo. Il dato sostenuto oltre le attese sull’inflazione pubblicato venerdì scorso ha parò aumentato le probabilità di una mossa ancora più «aggressiva» addirittura da 75 punti base, contribuendo ad affossare le Borse e a far aumentare i rendimenti dei titoli di Stato in maniera più marcata sulle scadenze più brevi. La curva dei tassi americana si è di nuovo invertita, se pur per pochi minuti, fra le scadenze 2-10 anni: un segnale che spesso in passato è servito a preannunciare recessione.

In chiave strettamente italiana resta da segnalare anche la continua rincorsa del BTp, i cui rendimenti del decennale si sono portati oltre il 4% per la prima volta dalla fine del 2013, con uno spread nei confronti del Bund che ormai si è spinto fino a 248 punti base. In programma oggi un’asta del Tesoro nella quale saranno collocati titoli a 3, 7 e 30 anni per un massimo di 6 miliardi.