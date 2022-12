Enigma Fed tiene in sospeso i mercati, Europa prudente

Petrolio in rialzo dopo la seduta volatile della vigilia

Sono in rialzo i prezzi del petrolio dopo che nella prima seduta della settimana sono stati volatili nel giorno in cui è entrato in vigore l’embargo al petrolio russo trasportato via mare e il price cap a 60 dollari al barile deciso dall’Unione europea. L’Opec+, nella riunione di domenica, ha deciso di confermare la politica di riduzione della produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno da novembre alla fine del 2023. “E' difficile prevedere l'impatto del price cap sul mercato, anche se l'evento più probabile è quello di un progressivo taglio della produzione russa nel corso del 2023 (di fatto l'OPEC+ ridurrà la produzione in via ufficiosa tramite la Russia). Interessante notare come l'alleanza non abbia programmato alcuna riunione ufficiale (se escludiamo quella di monitoraggio) prima del 4 giugno 2023” osserva Mps Capital Services.Così i future del greggio sono in buon rialzo a 79,5 dollari al barile per la scadenza gennaio del Wti, mentre i future del Brent febbraio scendono a 85 dollari.