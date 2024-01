Borse, il mercato aspetta la ripresa delle Ipo (dopo un 2023 deludente)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato si appresta ad archiviare un 2023 certo non entusiasmante sul fronte delle Ipo a livello globale. Nel complesso l’anno si chiude con 1.298 quotazioni, che hanno raccolto 123,2 miliardi di dollari, secondo i dati del report EY Global IPO Trends 2023, rispettivamente con una flessione dell’8% dei deal e del 33% del valore globale. Gli Stati Uniti, tutto sommato, hanno retto con 153 operazioni per 22,7 miliardi di dollari raccolti: un dato in crescita del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022 in termini di deal e del 155% per valore. A mancare all’appello è stato invece il mercato asiatico, in flessione del 18% come numero di quotazioni e del 44% come valore.

Senza contare, poi, che le big arrivate in Borsa hanno avuto performance insoddisfacenti. A livello geografico Stati Uniti e Cina sono stati battuti dall’area Emeia, che ha registrato i rendimenti più elevati delle Ipo 2023: circa il 70% delle quotazioni hanno infatti superato i prezzi di offerta, con il 100% in Turchia, l’80% negli Emirati Arabi Uniti e il 75% in India. Se si guarda alle capitalizzazioni, poi, le large cap hanno avuto ritorni (17%) pari alla metà delle mid cap (34%).

Da Shein a Databricks

Tutti dati messi sul piatto della bilancia dai board per vagliare l’opzione quotazione. Ora il mercato spera che con un’inflazione sotto controllo e banche centrali (Fed in testa) propense a tornare a tagliare i tassi d’interesse nel corso del 2024, si possano riaprire delle finestre per le Ipo. In rampa di lancio grandi big internazionali che potrebbero far ripartire le danze, come Shein e Reddit. La prima a fine novembre ha depositato la richiesta alla Sec in via confidenziale, in modo da poter apportare le eventuali modifiche richieste ai documenti per l’Ipo. L’ultima valutazione del colosso del fast fashion è stata di 66 miliardi di dollari, ma il vero peso dell’operazione sarà quello di apripista.

Così come potrebbe esserlo Reddit: il gruppo aveva avviato la procedura fine 2021 per poi rimandarla a mercati migliori. Ora potrebbe essere arrivato il momento, anche se Fidelity Blue Chip Growth Fund durante l’anno ha tagliato il valore della propria partecipazione nella società del 41% e questo non è certo un buon segnale per il mercato.

In rampa di lancio ci sarebbero anche la fintech Stripe, uno dei principali attori nel settore dell’elaborazione dei pagamenti con attività a San Francisco e Dublino, e Databricks, la piattaforma di data intelligence alimentata da AI generativi. Nel primo caso si parla di una valutazione attorno ai 50 miliardi di dollari, nel secondo in occasione dell’ultimo round di finanziamento nel settembre scorso si era arrivati a 43 milioni di dollari.