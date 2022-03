Borse, mercoledì da leoni alla vigilia dei negoziati e del direttivo Bce

3' di lettura

Le Borse rialzano la testa proprio alla vigilia dell’incontro del 10 marzo in Turchia tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina e del consiglio direttivo della Bce. In attesa di conoscere l’esito di questi due potenti market mover il 9 marzo il mercato ha mostrato la bella faccia del risk-on. L’indice Eurostoxx 50 è salito del 7%, come Piazza Affari (6,94%). Meglio ancora Francoforte con il Dax 40 che ha sfiorato il +8%. Con questa seduta i principali listini sono usciti dalle pericolose sabbie...