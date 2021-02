Borse, Europa positiva. Milano attende il governo Draghi, scatto di Pirelli Dopo qualche incertezza iniziale prendono la via del rialzo i listini europei in una giornata ricca di indicazioni macro di Chiara Di Cristofaro e Flavia Carletti

L'effetto draghi sui mercati

Dopo qualche incertezza iniziale prendono la via del rialzo i listini europei in una giornata ricca di indicazioni macro

Dopo qualche realizzo a inizio seduta, i listini europei hanno virato in positivo, segnando di voler proseguire - seppur con maggiore cautela - Il rally globale, dopo tre giorni di rincorsa. Gli occhi dei mercati sono ancora puntati sull’Italia e sulla formazione del Governo Draghi, con l'avvio delle consultazioni. Resta alta l'attenzione ai numeri della pandemia e alle campagne vaccinali con un certo ottimismo sulla ripresa economica nel corso del 2021.

Anche l'Opec+ si è detto fiducioso sull'andamento dell'economia mondiale e su un aumento della domanda di greggio. Gli occhi degli investitori sono puntati a Londra, dove la Banca di Inghilterra (BoE) oggi pubblicherà la prima decisione dell'anno sulla politica monetaria. L'attesa è che non tocchi i tassi di interesse e il piano di acquisto titoli. Si guarda anche al Bollettino economico della Bce che sarà diffuso in mattinata.

A Milano scatto di Pirelli, sale Cnh

Tra i titoli a Piazza Affari, sprint di Pirelli che è stata anche fermata in volatilità. Cnh Industrial è ancora in forte rialzo dopo i dati del trimestre e dell'intero anno. Bene anche Mediobanca dopo che Leonardo Del Vecchio ha comprato ancora azioni sul mercato arrivando alla soglia del 13%. Tra i bancari, Bper Banca dopo un avvio in rialzo ha virato in rosso dopo aver pubblicato i conti 2020 a Borsa chiusa. In rosso St, quando sui mercati c'è preoccupazione per la mancanza di chip per alcuni acquirenti del settore.

Spread poco mosso, in area 105 punti base

Titoli di Stato italiani ben supportati, con lo spread BTp/Bund che scivola appena al di sotto i 105 punti base e si mantiene vicino ai minimi dal 2016. L'effetto Draghi che ha portato alla fiammata della vigilia, quindi, non è ancora evaporato, nonostante un lieve aumento dello spread poco dopo l'avvio per effetto di un progresso dei titoli tedeschi. Il differenziale resta vicino alla soglia dei 100 punti, che non viene varcata al ribasso dalla fine del 2015.

A Tokyo scattano le prese di beneficio (-1% Nikkei)

Dopo tre giorni di corsa la Borsa di Tokyo rifiata con le prese di beneficio da parte degli investitori. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida chiude in calo dell'1,06% a 28.341 punti. l'euforia dei primi giorni della settimana è stata motivata dalle prospettive di ripresa dell'economia nipponica al termine della pandemia da Covid-19 e dai buoni risultati delle aziende a maggiore capitalizzazione. In evidenza oggi Sony, dopo che alla vigilia il gruppo ha rivisto al rialzo le sue previsioni per l'esercizio 2020-21 che termina il prossimo 31 marzo con un balzo atteso dell'utile sopra i mille miliardi di yen. Ottimismo sulla ripresa dell'attività anche dagli altri gruppi quotati del comparto dell'elettronica.