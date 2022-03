Borse nervose con focus sul vertice Nato. Milano in controtendenza, petrolio frena

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 ore Radiocor) - All'indomani di una seduta in calo e di un tentativo di recupero a inizio giornata le Borse europee perdono slancio, con gli occhi puntati sul vertice straordinario della Nato e del G7 e sul Consiglio europeo, al quale partecipa anche il presidente americano Joe Biden. Tutti appuntamenti durante i quali si discuterà della guerra in Ucraina e sulla via da percorrere, anche dopo che Kiev ha accusato Mosca di avere usato bombe al fosforo bianco su Hostomel e Irpin. Rallenta ma non si ferma a corsa del petrolio, in rialzo anche il gas, mentre il mercato cerca di valutare gli effetti della richiesta russa di pagamenti in dollari per le esportazioni di gas.

Intanto continua il sell-off sull'obbligazionario, con i Treasury americani in calo, mentre gli investitori soppesano i rischi di un incremento dell'inflazione e di possibili mosse più aggressive da parte della Federal Reserve. «Nel breve periodo l’incertezza rimane elevatissima a causa dell’evoluzione non chiara della guerra in Ucraina, dell’impatto sui prezzi dei prodotti energetici e della reazione sempre più hawkish delle banche centrali», dice Luigi Nardella di Ceresio Investors. «Una qualche risoluzione del conflitto e una moderazione delle pressioni inflazionistiche sono necessari per il recupero durevole dei mercati azionari».

A Piazza Affari bene le utility, Telecom in altalena

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari il FTSE MIB si muove senza strappi, con pochi titoli in ribasso. Vanno bene le utility (Enel, Hera e Italgas), sale anche Banca Mediolanum. In coda Altantia. Telecom Italia, dopo un avvio in calo, è schizzata al rialzo e fermata anche in volatilità, in attesa della lettera di Kkr con i chiarimenti richiesti e dopo che S&P ha tagliato il rating a BB- con outlook negativo. Debole anche Stellantis.

Generali sui massimi da novembre, scambi elevati

Generali allunga e tocca i massimi da novembre, oltre quota 19 euro, alla vigilia della presentazione del programma strategico per il Leone da parte di Claudio Costamagna e Luciano Cirinà, rispettivamente candidati presidente e ad nella lista presentata da Francesco Gaetano Caltagirone per il rinnovo del board. Lo stesso Cirinà, responsabile di Generali per l'Est Europa, è stato sospeso dalla compagnia assicurativa con effetto immediato. Dal 7 marzo - giorno in cui è partito il recupero dei listini post scoppio della guerra in Ucraina - il titolo ha ripreso il 20% circa contro il +10% dell'Ftse Mib. Tra gli operatori di Piazza Affari, tuttavia, si segnalano soprattutto i volumi scambiati: sempre dal 7 marzo 124 milioni di pezzi, vale a dire quasi il 7% del capitale del Leone, con un picco di 17,2 milioni il 18 marzo.



Petrolio in rialzo, occhi su ipotesi accordo con Iran

Dopo la corsa al rialzo dei giorni scorsi, con il Wti che ha chiuso la seduta di mercoledì in rialzo del 5,1% a un soffio da 115 dollari al barile, il greggio rallenta il passo ma continua a salire. Gli investitori da un lato valutano l'impatto della guerra in Ucraina sulle forniture, dall'altro guardano alla possibilità che sia trovato un accordo con l'Iran, come ipotizzato dal consigliere per la Sicurezza nazionale americano, Jake Sullivan. «Se fossero eliminate le restrizioni alle esportazioni iraniane, sarebbe un immenso aiuto per alleviare le attuali tensioni sul mercato petrolifero», spiegano gli analisti di Jbc Energy. Un accordo sembra comunque ancora di là da venire.