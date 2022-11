Borse, nell’anno più nero Londra prova a sedurre il venture capital (e Greta)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa di Londra è il miglior posto in Europa dove un’azienda può trovare capitali e risorse per la sua crescita. Davanti a una platea di centinaia di persone, dentro all'enorme centro congressi della Expo di Lisbona dove si tiene il Web Summit, l'evento fintech più grande del mondo, Julia Hoggett, amministratore delegato del London Stock Exchange, lancia un enorme spot per la Borsa e per le quotazioni delle aziende: «Dove le grandi idee incontrano i capitali» dice lo slogan proiettato sullo schermo...