Borse in risalita dopo la Fed. A Piazza Affari volano Unicredit e Ferragamo

Borse cinesi positive, ma attività servizi rallenta

Verso una chiusura in rialzo le piazze asiatiche: se il NIKKEI 225 a Tokio è rimasto in equilibrio, le piazze cinesi (HANG SENG, Shanghai) sono positive in una seduta che ha scontato anche l’effetto della diffusione dell’indice Pmi servizi Caixin di aprile. L'attivita' nel settore dei servizi ha subito una netta flessione. L'indice dei direttori agli acquisti (Pmi), calcolato da Ihs Markit e pubblicato dal gruppo media Caixin, si è attestato a quota 36,2 ad aprile contro i 42 punti di marzo. Si tratta della caduta più grande da febbraio 2020, quando l'economia cinese e' stata paralizzata dalla prima ondata globale di Covid 19.

Unicredit: la Russia pesa sul trimestre, utile ridotto a 247 mln

Unicredit corre in Borsa dopo che l'istituto ha chiuso il primo trimestre con un utile netto contabile di milioni, in calo del 72,2% rispetto allo scorso anno, dopo aver effettuato svalutazioni prudenziali su crediti per 1,3 miliardi 'quasi interamente verso la Russia'. Al netto della Russia l'utile e' salito del 37,8% a 1,2 miliardi. Il gruppo ha ridotto complessivamente di 2 miliardi la propria esposizione alla Russia. E' quanto emerge dal comunicato sui conti trimestrali dell'istituto. La perdita massima legata a Mosca nello scenario peggiore e' pari ora a 5,2 miliardi, con un impatto di 128 punti base sul coefficente Cet1.

Stellantis : ricavi sopra le attese nel trimestre

Stellantis ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 41,5 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, anche se le consegne consolidate sono scese del 12% a 1,374 milioni di unita'. Il management ha confermato le previsioni già annunciate sull'intero 2022. Stellantis ha ritoccato invece al ribasso le stime per il 2022 sui mercati auto di Europa e Nord America. Dopo il primo trimestre, il gruppo

automobilistico si aspetta che il mercato auto del Nord America restera' stabile rispetto al 2021, quando prima l'attesa era di una crescita del 3%. Per quanto riguarda

l'area Europa allargata: la previsione ora e' di un calo a fine 2022 del 2% rispetto al 2021, quando la precedente stima era per una crescita del 3%. Invariate rispettivamente al +3%

e al +5% le stime per il mercato auto del Sud America e per quello di India e Asia-Pacifico.

Tim: intesa con OF su rete unica entro qualche giorno

Sul progetto di rete unica che metterebbe a fattor comune asset di Telecom Italia con Open Fiber "c'è stato qualche ritardo, non attriti, ma c'èla convergenza di interesse di tutti gli stakeholder, e' un progetto di una complessità unica". Lo ha detto Pietro Labriola, ad di Tim, parlando in conferenza stampa del progetto di memorandum of understanding che stanno discutendo Tim e Cdp, azionista di maggioranza di Open Fiber. "Non vedo problemi e attriti, sono ottimista sul fatto si posso chiudere abbastanza rapidamente, anche in qualche giorno". Le previsioni erano di chiudere l'accordo entro fine aprile scorso.



Petrolio in rialzo in vista di riunione Opec+

In contenuto rialzo il greggio, in vista della riunione dell'Opec+ sull'offerta e dopo il balzo registrato con le intenzioni dell'Unione europea di imporre un divieto progressivo nel corso dei prossimi sei mesi sul petrolio russo: i future del Wti giugno salgono 108 dollari al barile, dopo il rialzo di oltre 5 punti della vigilia, e quelli del Brent a 110,5 dollari. Prezzi del gas europeo in lieve incremento a 105 euro al megawattora.

Sul fronte dei cambi, l'euro recupera terreno sul dollaro e passa di mano a 1,061 (1,055 nella serata di mercoledì 4 maggio).