Borse, non è più tempo di osservare gli indici. Il 2022 è l’anno del “sector picking”

I mercati finanziari stanno vivendo un anno complesso. Per le classi di investimento risk-on convivere con la ritirata delle banche centrali non è semplice. Soprattutto se nel mezzo c'è un'inflazione che sta costringendo la Federal Reserve in primis (e forse in seguito anche la Bce) ad agire molto velocemente. Gli investitori si aspettano che domani la Riserva federale statunitense alzi i tassi di 50 punti base, dopo i 25 punti di marzo. Quello che sta accadendo, per quanto forzato da eventi imprevisti...