Borse di nuovo in rosso, euro debole. Spread sopra 200 punti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee, dopo aver chiuso in decisa flessione la scorsa settimana tra il "flash crash" e il rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, sono ancora in netto calo con il settore dei titoli minerari, dei tecnologici e delle costruzioni nel mirino delle vendite. La scorsa settimana i listini europei avevano ceduto il 4%.

A Piazza Affari il FTSE MIB è in deciso rosso così come CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte. Wall Street indirizzata a sua volta verso una apertura in chiara flessione.

Mercoledì 12 sarà pubblicato il dato Cpi sull'inflazione Usa e per molti investitori sarà importante per capire quale strada deciderà di imboccare la Fed: se continuare con rialzi limitati o puntare a un rialzo di 75 punti base per raffreddare l'impennata dei prezzi e rischiare pero' anche di rallentare la crescita economica. Sul fronte dei cambi l'euro è tornato a indebolirsi verso il dollaro e passa di mano a 1,0506 da 1,0597 di venerdì in chiusura. Il cambio è ai minimi dal 2017.

In Russia si celebra la vittoria contro la Germania nazista della Seconda guerra mondiale. "State combattendo per la sicurezza della Russia - ha detto il presidente Vladimir Putin con riferimento alla guerra in Ucraina - Mi rivolgo alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass: voi combattete per la sicurezza e per il futuro, affinché non ci sia posto nel mondo per i criminali nazisti", ha detto, aggiungendo che "l'Occidente preparava l'invasione dei nostri territori".

"Le azioni europee aprono in rosso all'inizio di una nuova settimana, con la maggior parte dei benchmark che mantengono le perdite della scorsa settimana a causa della persistente avversione al rischio del mercato - osserva Pierre Veyret di ActiveTrades - La liquidità ha continuato a spostarsi da azioni e titoli del tesoro a rifugi più sicuri come il dollaro, poiché gli investitori continuano a monitorare l’impatto della stretta monetaria statunitense e il peggioramento della situazione del virus in Cina, dove le restrizioni stanno già interrompendo i flussi di petrolio. È quindi probabile che le azioni energetiche rimangano volatili, soprattutto dopo che il G7 si è impegnato a vietare le esportazioni di petrolio russo, il che eserciterà ulteriore pressione sull'oro nero".

A Piazza Affari corre Leonardo, scivola Diasorin

A Milano continua la corsa di Leonardo dopo i conti trimestrali. Bene Tenaris e tengono le utility. Limita la flessione Unicredit (anche se gli analisti di Deutsche Bank hanno ridotto il prezzo obiettivo a cui vedono il titolo nei prossimi 12 mesi), mentre sono in netto calo Diasorin e Amplifon nel settore sanitario. Giù anche Telecom Italia. Cellularline non fa prezzo dopo che Esprinet ha presentato una manifestazione di interesse finalizzata a lanciare un'offerta pubblica d'acquisto a un prezzo d 4,41 euro per azione.