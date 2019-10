Borse in rialzo, occhi puntati su Draghi. A Piazza Affari volano St e Saipem

3' di lettura

Indici in rialzo in Europa, nel giorno dell'ultima riunione della Bce guidata da Mario Draghi, che lascerà dal prossimo mese il posto a Christine Lagarde. Gli investitori aspettano dettagli sul prossimo Qe e qualche possibile spiegazione sulla 'spaccatura' che si è creata all'interno del board con le ultime decisioni di politica monetaria. Intanto, sono arrivate le indicazioni degli indici Pmi europei, che segnalano il perdurare delle difficoltà del Vecchio Continente a ritrovare la strada della crescita.

Nel giorno che vedrà l’ultima conferenza stampa di Mario Draghi come presidente della Bce, il mercato resta in allerta per capire l’andamento dell’economia. «Draghi conclude il suo mandato lasciando però la strada ben segnata per il suo successore – quantitative easing e tassi negativi fintanto l’inflazione non si avvicini al target della banca centrale - sottolinea Luigi Nardella direttore di Ceresio INvestors - Lagarde avrà quindi tempo per insediarsi e definire la sua strategia. La politica monetaria ha dato il suo massimo, se l’economia non si riprenderà dopo l’ultimo round di stimoli toccherà ai governi attivarsi».

Gli indici Pmi europei segnalano il perdurare delle difficoltà dell'economia. All'inizio del quarto trimestre l’economia dell’Eurozona è rimasta vicina alla zona stagnazione, indicando il secondo calo consecutivo mensile della domanda di beni e servizi. Sulla base dei dati raccolti dall'11 al 23 ottobre all’ulteriore netta diminuzione della produzione manifatturiera si è unita una delle più deboli espansioni del terziario dal 2014. L'indice Pmi composito si è attestato a 50,2 (da 50,1 a settembre) mentre il Pmi dei servizi è salito a 51,8 (51,6 a settembre) e il Pmi del settore manifatturiero è rimasto stabile a 45,7. Le aspettative future sono crollate ai minimi dal 2013 e la crescita occupazionale è scesa ai valori minimi dal 2014. Leggendo i dati nazionali, scrive Ihs Markit, a mantenere l’Eurozona fuori dalla contrazione è stata la migliore prestazione della Francia unita al lieve rallentamento del tasso di contrazione tedesco. Tuttavia, il resto della regione si è avvicinata di più al livello di stagnazione.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Occhi puntati sulle trimestrali: rally di Saipem e St

Il mercato guarda con apprensione anche le trimestrali perché sono a loro volta la “spia” dell’andamento dell’economia. In Europa, secondo i dati Ibes di Refinitiv,si attendono utili trimestrali in calo del 5,3%: calo più pronunciato rispetto a quello previsto una sola settimana fa (-3,7%). Tra le big di Piazza Affari hanno pubblicato i dati prima dell'avvio Saipem e St, con numeri che stanno spingendo gli acquisti su entrambi i titoli. Pubblicano oggi i dati del terzo trimestre tra gli altri anche Mediobanca e Moncler. Mercoledì il calo degli utili di Texas Instruments aveva causato il crollo del titolo e ha pesato sull’intero mercato, che ha letto la cattiva trimestrale proprio come l’effetto della guerra commerciale Usa-Cina e del rallentamento economico.

Bio-on sospeso a tempo indeterminato

Borsa Italiana ha reso noto che i titoli di Bio-on «sono sospesi a tempo indeterminato dalle negoziazioni». La decisione arriva dopo che la procura di Bologna ha emesso una serie di misure cautelari nei confronti del gruppo della bioplastica e dei suoi vertici, accusati di manipolazione di mercato e false comunicazioni sociali.