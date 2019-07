Borse, occhi sull’Italia. Ma soprattutto è il turno della Fed Mercoledì la banca centrale americana decide sui tassi. In arrivo anche il Pil dell’area euro e l’inflazione in Italia e in Germania di Marzia Redaelli

(Reuters)

Luglio si conclude con un calendario molto fitto di rilevazioni macroeconomiche. Dall’Eurozona sono in arrivo l’inflazione in Italia e in Germania, la fiducia delle imprese e il Pil del secondo trimestre. Dagli Stati Uniti la fiducia dei consumatori, l’indice del settore manifatturiero e l’occupazione. Ma gli investitori guardano soprattutto alla riunione di mercoledì della Federal Reserve, la banca centrale americana.

I mercati stimano che la Fed tagli i tassi di un quarto di punto, portandoli nella fascia 2,0%-2,25%. Le probabilità che scendano addirittura di mezzo punto si sono ridotte dopo che le ultime statistiche hanno dipinto un ciclo in salute, e in seguito ad alcune dichiarazioni dei banchieri centrali Usa, che hanno frenato gli entusiasmi per una sforbiciata netta al costo del denaro.

È un dato di fatto che le aspettative di politiche monetarie espansive siano da tempo il principale sostegno dei mercati. Azioni e obbligazioni hanno corso in vista di una nuova ondata di liquidità abbondante e a basso costo da impegnare sui listini. Proprio per questo, però, le delusioni sono dietro l’angolo.

Lo si è visto la scorsa settimana, quando Mario Draghi, presidente della banca centrale europea, ha confermato l’apertura a nuove misure espansive, senza però dare indicazioni precise sui tempi della manovra. Così gli operatori, che si erano mossi in anticipo, hanno preso qualche profitto, soprattutto dalle attività che più beneficiano delle manovre accomodanti delle banche centrali. I titoli di Stato dell’area euro hanno registrato qualche vendita e i rendimenti sono risaliti leggermente (si muovono al contrario dei prezzi). Anche i parterre azionari del Vecchio Continente hanno ceduto un po’, ma si sono mantenuti sopra la parità rispetto al venerdì precedente.

«A partire dal suo discorso di giugno a Sintra - afferma Oliver Blackbourn, gestore del multi-asset team di Janus Henderson Investors - Draghi ha gettato le basi per mettere in campo ulteriori misure di stimolo monetario. Si attende una mossa durante la riunione di settembre, con i mercati che stanno rapidamente prezzando il 90% di probabilità di un taglio più consistente. C'è inoltre alta aspettativa circa un nuovo round di quantitative easing (l’acquisto di titoli sul mercato, ndr), anche se c'è meno sicurezza riguardo a come verrà strutturato il programma di acquisti. È chiaro che la zona euro ha bisogno di qualche forma di sostegno. Nelle ultime settimane il mercato ha interiorizzato un'ulteriore ondata di indagini economiche negative e dati deboli sull'inflazione».