Borse, occhio all’effetto «window dressing» di fine semestre

2' di lettura

Ci avviciniamo alla fine del mese, del trimestre e, allo stesso tempo, del primo semestre del 2021. Sarà certamente ricordato per i nuovi record di Wall Street, per il buon andamento delle Borse europee che in alcuni casi (Dax) hanno fatto segnare nuovi massimi, in altri (come Eurostoxx 50 e Ftse Mib di Milano) si sono riportati su livelli che non vedevano dal 2008. E sarà anche ricordato per il cambio di passo annunciato dalla Federal Reserve che nella riunione di metà giugno ha aperto a due rialzi...