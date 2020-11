Borse, ottimismo dei future sui listini europei. Tokyo chiusa per festività I listini mondiali sono reduci da tre settimane di forti rialzi favoriti dall’esito delle elezioni Usa dai risultati oltre le attese delle sperimentazioni sui vaccini Pfizer e Moderna di Redazione Finanza

I listini mondiali sono reduci da tre settimane di forti rialzi favoriti dall'esito delle elezioni Usa dai risultati oltre le attese delle sperimentazioni sui vaccini Pfizer e Moderna

Prevale ancora l’ottimismo sulle Borse di tutta Europa. Gli indici futures di questa mattina indicano tutti aperture in rialzo. Più a macchia di leopardo, invece,la situazione asiatica, dove i listini – che chiudono o si avviano al termine della giornata – restituiscono un quadro complessivamente positivo sulle Borse cinesi. Tutte tranne Hong Kong. Tokyo chiusa per festività (si celebra la Giornata dei Lavoratori).

I listini mondiali sono reduci da tre settimane di forti rialzi favoriti in parte dall’esito delle elezioni Usa e in parte dai risultati oltre le attese delle sperimentazioni dei vaccini Pfizer e Moderna. La scommessa sulla fine dell’emergenza sanitaria ha favorito in particolare le Borse europee. Da inizio mese l’indice Stoxx 600 che monitora l’andamento delle maggiori società quotate del Vecchio Continente ha messo a segno un rialzo del 14% ma ci sono listini che hanno fatto meglio. Come Milano e Madrid che hanno guadagnato rispettivamente il 24 e il 21 per cento.

La forte esposizione a comparti ciclici spiega l’exploit dei due listini. Le notizie sul fronte vaccini hanno infatti favorito una rotazione di portafoglio che ha portato gli investitori ha riposizionarsi su comparti più penalizzati dalla recessione indotta dalla pandemia. Come le banche (+24% da inizio mese), il petrolio (+23%) o le compagnie aeree (+35%).

Le notizie sul fronte vaccini e gli annunci delle case farmaceutiche impegnate nella sperimentazione continueranno ad essere monitorati con molta attenzione dagli investitori che ora scommettono sui tempi della ripresa. Nel frattempo la il virus continua a colpire le principali economie europee. Un indicazione sullo stato di salute di servizi e manifattura è atteso oggi dagli indici di fiducia Pmi la cui pubblicazione è in programma oggi.

