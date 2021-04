Borse al palo, a Piazza Affari exploit Diasorin dopo acquisizione in Usa

3' di lettura

Le Borse europee sono piatte dopo una settimana che ha visto brillare Londra (+2,65%) e Piazza Affari (-1,1%) andare in netta controtendenza rispetto al resto d'Europa. Tutti i principali indici azionari continentali sono in equilibrio e il FTSE MIBsi allinea. Gli investitori sono in cerca di direzione, tra speranze di ripresa e dubbi sull'effettiva capacita' di crescita dell'economia, mentre prosegue la campagna vaccinale e in vari Paesi si cominciano ad allentare le misure restrittive (a partire da oggi nel Regno Unito riaprono negozi e palestre e i ristoranti potranno servire pasti all'aperto). C'è anche attesa per l'inizio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, a partire dalle grandi banche (si inizia mercoledì 14 con Goldman Sachs, JPMorgan e Wells Fargo): il punto interrogativo è se il rialzo dell'azionario sia giustificato dai fondamentali delle aziende.

In Asia, il NIKKEI 225 di Tokyo ha chiuso in ribasso. Gli investitori giapponesi si

sono mostrati, infatti, molto cauti in vista dei risultati delle società nipponiche, ignorando la chiusura positiva di Wall Street di venerdì 9.

Loading...

Diasorin vola su acquisizione Usa, grana turca per Leonardo

A Piazza Affari è protagonista assoluta Diasorin: il gruppo di diagnostica annunciato un accordo di fusione per l'acquisizione di Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a 37,00 dollari per azione, pari ad un equity value e ad un enterprise value di circa 1,8 miliardi di dollari. Nascerà un'entità da 1,2 miliardi di euro di fatturato: le sinergie attese sono di 55 milioni entro il terzo anno. Il titolo è arrivato a guadagnare il 10% nei primi scambi. In rosso invece Leonardo - Finmeccanica. Secondo alcuni rumors l`incidente diplomatico innescato da alcune dichiarazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che si è riferito al presidente turco Erdogan come a un "dittatore", la Turchia avrebbe

bloccato un ordine per elicotteri di Leonardo del valore di 70 milioni. L'eventualità ritenuta improbabile da parte di alcuni analisti avrebbe comunque un impatto molto contenuto sul portafoglio ordini del gruppo aerospaziale. Giù Atlantia e si raffredda l'effetto Ferragni su Tod's: le azioni del gruppo marchigiano erano state al centro del dibattito nell'ultima seduta dopo l'ingresso in cda dell'influencer.

Borsa Hong Kong, balzo Alibaba nonostante maxi multa

La multa da 2,75 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro) inflitta dalle autorità cinesi ad Alibaba per abuso di posizione dominante non pesa sul titolo del gruppo tecnologico, che anzi vola alla Borsa di Hong Kong. Al momento Alibaba sale del 7,98% a 235,4 dollari di Hong Kong, dopo essere arrivata a guadagnare fino al 16%. Il mercato, anziche' penalizzare il gruppo fondato da Jack Ma, sotto accusa per "sospetto monopolio", si concentra sulle rassicurazioni del Ceo Daniel Zhang, secondo cui la multa "non avra' conseguenze negative sul gruppo". La multa e' meno salata di quanto gli analisti

temessero (e' pari al 4% del fatturato interno 2019 di Alibaba, ma la legge cinese consente multe fino al 10% del fatturato), anche se, come sottolinea Moody's "potrebbe limitare la crescita del fatturato".

Il cambio euro / dollaro Loading...