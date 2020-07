Borse, Francoforte guida i cali in Europa. A Piazza Affari si salva Enel, giù i titoli oil Le trimestrali tengono banco e registrano gli effetti della pandemia. Raffica di dati macro in arrivo, attesa per il Pil tedesco e quello degli Stati Uniti, arriveranno anche i numeri sulla disoccupazione di Chiara Di Cristofaro

Dopo una partenza incerta hanno preso con decisione la via del ribasso gli indici del Vecchio Continente, guidati dal calo di Francoforte. La Fed ieri ha confermato che i tassi resteranno a lungo vicino allo zero, visti gli effetti della pandemia da coronavirus sull'economia e sugli utili della società e visto l'andamento sanitario del virus. I numeri dei contagi continuano a preoccupare, con le vittime negli Usa che ieri hanno superato quota 150mila. Preoccupano anche gli effetti della pandemia sulla crescita economica: oggi sono attesi dati chiave come il Pil tedesco e quello americano del secondo trimestre.

Titoli del settore oil sotto scacco, Eni giù dopo taglio cedola

A Piazza Affari occhi puntati sugli energetici con Eni in calo del 4% dopo la trimestrale e il taglio del dividendo mentre Saipem è in calo del 2,98% dopo i conti di ieri. Debole ma senza scossoni Generali, in calo dello 0,9%, nonostante la conferma del dividendo e con un risultato operativo nel I trimestre stabile a 2,7 mld di euro. Per il 2020 atteso un risultato operativo in flessione. Acquisti su Enel che sale dell'1,9% dopo i dati diffusi ieri a Borsa chiusa con un utile netto in rialzo del 5,6% e la conferma della politica dei dividendi. In generale bene le utility (+0,3% Snam dopo i conti).

Dal Pil tedesco al Pil Usa, raffica di dati in arrivo

Gli occhi sono puntati sull'andamento dell'economia, con una raffica di dati in arrivo. Occhi puntati sul Pil tedesco del secondo trimestre e su quello degli Stati Uniti, ma arriveranno anche i numeri sulla disoccupazione in Germania, Italia ed Europa e negli Usa le richieste di sussidi. In calendario anche il Bollettino economico della Bce. Sul mercato dei titoli di Stato, il Tesoro italiano mette in asta BTp e CcTeu fino a 7,25 miliardi. Intanto, in calo il prezzo del petrolio con il Brent a 43,6 dollari nonostante le scorte negli Usa abbiano registrato il calo maggiore dal dicembre scorso. Preoccupa, anche in questo caso, la diffusione del virus che può tornare a pesare sulla domanda. In ribasso anche l'oro dopo i recenti picchi. Segno meno per l'euro a 1,175 dollari.

Borsa Tokyo, quinto calo consecutivo su timori Covid

La Borsa di Tokyo termina la seduta in calo per il quinto giorno consecutivo, mentre aumentano i timori di una nuova espansione dei contagi di Coronavirus in Giappone e la possibilità di nuove restrizioni del governo alle attivita' commerciali. L'indice Nikkei segna in chiusura una flessione dello 0,26%, a quota 22.339,23, con una perdita di oltre 57 punti.

