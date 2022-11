Borse positive, attesa per i verbali Bce. Bene Piazza Affari con Saipem e Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Sono positive le Borse europee, che seguono l'Asia e Wall Street nelle speranze di un rallentamento del passo della politica monetaria restrittiva negli Usa. Dai verbali dell’ultima riunione della Fed è emersa la volontà della maggior parte dei membri di procedere a incrementi dei tassi, ma a passo più moderato rispetto ai mesi scorsi, quando sono stati varati quattro ritocchi consecutivi da 75 punti base. Anche i rendimenti dei bond Usa sono calati, con il decennale che si è portato al 3,7%. Nel giorno del Ringraziamento, con Wall Street chiusa per festività, gli occhi sono puntati sui verbali dell'ultima riunione della Bce, dai quali si aspettano indicazioni sulle politiche monetarie del Vecchio Continente. Intanto a livello internazionale desta preoccupazione l’impennata di casi di Covid in Cina.

A Milano bene le banche, recuperano le utility

A Piazza Affari sono positive le banche. Rialzano la testa le utility, dopo la debolezza della vigilia provocata dall’annuncio delle tasse sugli extraprofitti. In evidenza Enel, resta indietro A2a. E' invece debole Moncler, insieme ai titoli del lusso, sul timore che in Cina sia proclamata una nuova stretta per combattere il Covid. Rimane sotto la lente Telecom Italia, in attesa di sviluppi sulle trattative per la vendita della rete. Sono ancora ben richieste le azioni oil, Saipem in testa.

In calo il prezzo del gas

Ad Amsterdam è in lieve calo il valore del gas: il future di dicembre arretra dell’1,2% a 128 euro al Megawattora. E’ invece stabile il contratto di gennaio a 135,9 euro. Ieri diversi Paesi Ue tra cui Francia, Italia, Polonia, Spagna, hanno bocciato la proposta di “price cap” a 275 euro perche' considerato troppo alto.

Spread sale a 188 punti, rendimento decennale poco mosso

Si muove in rialzo lo spread BTp/Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano e il pari scadenza tedesco viene indicato a 188 punti base dai 184 punti del closing di ieri. Si segnala in calo marginale il rendimento del BTp decennale benchmark che in avvio si attesta al 3,75% dal 3,76% del closing della vigilia.



Tokyo sui massimi da due mesi e mezzo

La Borsa di Tokyo conclude la seduta sui massimi in due mesi e mezzo, dopo il giorno di festività di ieri, in scia al consolidamento degli indici azionari statunitensi, in seguito alla pubblicazione delle minute della Federal Reserve che implica la possibilità di un rallentamento della stretta monetaria. Il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,95% a quota 28.383,09, e un guadagno di 267 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza progressivamente sul dollaro a 138,90, e sull’euro poco sotto a un livello di 145. Il Kospi di Seoul avanza dello 0,89% a 2.439,44 punti e l’Hang Seng di Hong Kong +0,65% (a 17.637 punti), mentre è in flessione dello 0,11% il Composite di Shanghai a 3.093,51 punti. Sotto la parità dello 0,02% a 10.970,54 punti il Component di Shenzhen.